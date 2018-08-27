Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года

Новости Беларуси. Школы Беларуси готовы к началу учебного года. Подтверждающие это документы получили без малого 3500 учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября за парты сядут свыше миллиона школьников. Из них в первый класс пойдут более 100 тысяч детей. Появятся и три школы-новостройки: в Минске, Бобруйске и деревне Лесковка Минского района.