Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года
Новости Беларуси. Школы Беларуси готовы к началу учебного года. Подтверждающие это документы получили без малого 3500 учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 сентября за парты сядут свыше миллиона школьников. Из них в первый класс пойдут более 100 тысяч детей. Появятся и три школы-новостройки: в Минске, Бобруйске и деревне Лесковка Минского района.
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
В целом учреждения образования готовы к началу учебного года. При проведении мониторинга, при подписании паспортов готовности в первую очередь обращается внимание на создание безопасных условий в учреждениях образования, также на наличие всей необходимой учебно-методической литературы в учреждениях образования, обеспеченности их педагогическими кадрами.
Отличительной особенностью нового учебного года станет появление в расписании старшеклассников предмета трудовое обучение. Школьники смогут освоить любую нужную профессию: от помощника воспитателя до повара. Для получения навыков отведено 6 часов в неделю.