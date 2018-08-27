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Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года

27 августа 2018 15:11
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Новости Беларуси. Школы Беларуси готовы к началу учебного года. Подтверждающие это документы получили без малого 3500 учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября за парты сядут свыше миллиона школьников. Из них в первый класс пойдут более 100 тысяч детей. Появятся и три школы-новостройки: в Минске, Бобруйске и деревне Лесковка Минского района.

Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года-1

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
В целом учреждения образования готовы к началу учебного года. При проведении мониторинга, при подписании паспортов готовности в первую очередь обращается внимание на создание безопасных условий в учреждениях образования, также на наличие всей необходимой учебно-методической литературы в учреждениях образования, обеспеченности их педагогическими кадрами.

Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года-4

Отличительной особенностью нового учебного года станет появление в расписании старшеклассников предмета трудовое обучение. Школьники смогут освоить любую нужную профессию: от помощника воспитателя до повара. Для получения навыков отведено 6 часов в неделю.

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Каржова # Фотофакт

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