Что будет с ценами и хватит ли нам огурцов? Ситуацию в Беларуси обсудили эксперты

Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Новикова: свободного рынка просто нет – учите экономическую теорию

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Государственное регулирование существует везде и всегда. То есть свободный рынок, о котором говорят и в который нас толкали в 1990-е годы, его нет с конца XIX века. Нет просто такого рынка. Такой пример я обычно привожу – может, Комаровка. И то не в полном смысле слова. Поэтому то, что экстремистские каналы так говорят – учите экономическую теорию, учите политическую экономику. Гракун: предприятия будут обеспечены сырьем

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Мы являемся в том числе заказчиками у Министерства сельского хозяйства и продовольствия по отдельным позициям сырья, которые для нас являются важными, и мы по ним обеспечиваем выпуск социально значимой продукции. Тот же сахар, рапс, ячмень пивоваренный, сахарная свекла. Согласовывая в начале года цену, а цена является определяющим фактором, чтобы сформировать этот госзаказ, закрепить его, и каждое хозяйство будет понимать, каким образом ему дальше быть, мы исходили из того, что цена первоначально на госзаказ не должна быть увеличена к уровню прошлого года. И, в принципе, мы договорились сохранить уровень цен на наши основные виды сырья на уровне прошлого года. Даже по отдельным позициям, как рапс, Министерство сельского хозяйства и продовольствия пошло навстречу, снизив цену госзакупки к уровню 2022 года на 2023 год. Опять, конъюнктура повлияла. То есть мы со своей стороны совместную работу проводим, чтобы обеспечить равномерность производства по справедливым ценам. Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я дополню, чтобы ответить на вопрос по работе с «Белгоспищепромом». В текущем году мы впервые получили больше миллиона тонн рапса и больше 5,2 миллиона сахарной свеклы. Предприятия будут обеспечены сырьем. Нужды Беларуси по огурцам способны закрыть сами

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Что касается огурцов, я углублюсь. В межсезонный период, именно зимой, когда мало солнца, надо досвечивать огурцы, чтобы они росли определенным образом, и давать тепло. Это, конечно, затраты. Мы этого раньше не делали – привозили российские импортные, там же дешевле энергоносители, чем у нас. Везли из Турции, везли из Европы и так далее. Увидели сейчас, в санкционной периоде, что это невозможно привезти. А в России дикий рынок, цена может скакануть, как сейчас. Некоторые пишут: белорусские дороже. Смешно, какие дороже? Отпускная цена на наши – пять с копейками, в магазине 7-8 будет. А в России закупочная сейчас 10 рублей на наши! Еще пока довези, наценки все сделай – российский огурец в 15 рублей вылезет. Владимир Гракун:

В нашем магазине 6,70 огурцы «дорорсовские». Алексей Богданов:

Поэтому мы начали программу. Разработали стратегию развития, она до 2027 года. И глава государства на совещании говорил: постройте теплицы. Да, план большой, есть что построить. Но зачем строить сегодня, когда есть 9 в четвертой степени и выше сложности теплицы, которые способны зимой при небольшой модернизации обеспечить объем в девять тысяч тонн. У нас потребление в месяц 2,5 тысячи тонн огурца. Мы его способны сами закрыть. Но где-то не хватает сегодня – приходится добирать немного российских. Читайте также: В Беларуси вырастят 9 тысяч тонн огурцов за текущий межсезонный период – глава МАРТ Представитель Нацбанка: годовая инфляция в Беларуси составляет 5,4% с учетом двух недель декабря Олег Жидков: «Сегодня ни одно предприятие не работает себе в убыток при поставке продукции» Посредники выбыли автоматически – как решили этот вопрос? Кирилл Казаков, СТВ:

На совещании год назад очень много говорили о посредниках. Я год назад разговаривал с одним предпринимателем, который занимался поставками продукции, из Минска развозил по регионам. Он говорил о том, что сейчас крайне невыгодно этим заниматься, потому что везде регулируют цены и он бизнес будет сворачивать. Прошел год – он работает. Ситуация с посредниками сегодня изменилась? Я понимаю, что производитель хочет получить какую-то очень справедливую цену за то, что он произвел, условное молоко. Вы переработали его в определенный продукт и, естественно, тоже получаете цену. Магазин продает, естественно, себе не в убыток. И между ними оказывается еще и посредник. Это касалось импортных товаров больше всего.

Алексей Богданов:

В точку этим вопросом бьете. Я раньше уже сказал, что 713-е постановление – это комплексный документ. Он не только регулировал какой-то один механизм. Я до этого привел, что регулировали себестоимость, заставляли предприятия работать над себестоимостью. И еще один из способов навести порядок на рынке – уйти от посредников. Как получилось это сделать? У нас сама надбавка, которую можно было иметь в оптово-розничном звене – вот, 30 % есть, она была независима от цепочки посредников. То есть ее уже на 2-3 посредника не хватало. Они сами автоматически начали просто выбывать из этой бизнес-схемы. «У нас никогда не было цели снизить себестоимость в ущерб качеству»

Владимир Гракун:

Сегодня мы видим, что если мы не будем внедрять новые технологии, не будем уменьшать себестоимость продукции, она не будет востребована, останется в стране. А нам нужно выйти на внешние рынки и ее реализовать. Нужно сказать, что мы с каждым годом свою продукцию реализуем все больше, она востребована. Все знают, что больше чем в 100 стран мира ее поставляем. Но в этом году, может, по деньгам выручку получим меньше, но в объемных показателях мы поставили больше. Больше мясной, молочной и даже растениеводческой. Это говорит о том, что мы обеспечили свое население в первую очередь и у нас есть излишки, которые мы можем продать. Чтобы быть конкурентными на внешних рынках, нам нужна дешевая и качественная продукция. Некачественную никто покупать не будет. Кирилл Казаков:

Думаю, у нас с качеством проблем нет. Когда выбираешь купить поесть, берешь белорусское. Месяц назад купил российскую колбасу – ее есть невозможно. Олег Жидков:

У нас никогда не было цели снизить себестоимость в ущерб качеству. Мы иногда снижали собственную доходность, снижали маржинальность, но качество оставалась высоким. Это тоже является конкурентным преимуществом нашей продукции. Поскольку потребитель, один раз обжегшись на качестве, второй раз продукцию не приобретет. Мы, работая в открытой мировой экономике, понимаем: если мы один раз где-то кому-то не понравимся, то второй раз с нами не то что не будут общаться по данному вопросу, может, мы в принципе станем неинтересны. Дефицит яиц в России – может ли случиться такое у нас? Кирилл Казаков:

В России вопрос про то, что куриного яйца нет на прилавках, а если есть, то оно стоит диких денег, задавали даже Путину на прямой линии. У нас такое может произойти с любым товаром, о котором можно подумать: огурцы, курица? Впереди электоральная кампания, наши враги тему того, что у нас чего-то будет не хватать, а если и будет, то оно будет по заоблачным ценам, поднимают сейчас очень много. Алена Сырова:

Мне помнится, была история со сбежавшим молоком в Минске, когда цены в России были выше. Кирилл Казаков:

Все уезжало! В России с яйцом проблема, а у нас?

Алексей Богданов:

Может. Может сбежать, как молоко сбежало, и яйцо, и любой товар. У нас открытый рынок, нет ограничений, границ в нашем Евразийском экономическом союзе. Для того мы здесь и работаем, чтобы эти вещи контролировать. И Президент сказал правильно, когда у него было совещание: надо управлять, а не сидеть и смотреть на ситуацию, опустив руки, быть простым наблюдателем. Как мы работаем с Министерством сельского хозяйства или с Белгоспищепромом? Видим, какая-то проблема назревает – яйцо в России, предполагаем, что и у нас может возникнуть. Сразу собрались, посмотрели, какие объемы необходимы у нас, сделали план, график поставок и контролируем вместе. Ожидали дефицит – не сбылось. Кто и зачем пророчил крах на рынке Беларуси? Алена Сырова:

Ожидали, что на полках появится дефицит, они будут пустыми. Нас тогда пытались задушить санкциями, определенных производителей недосчитывались, не совсем успевали какие-то позиции мы импортозаместить, а тут еще и жесткое регулирование. Не сбылось – экономика показывает рост. Наблюдают рост цен, но не такой, чтобы повально об этом говорить. Почему так произошло и какой позиции придерживались вы?