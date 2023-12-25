Олег Жидков: «Сегодня ни одно предприятие не работает себе в убыток при поставке продукции»

Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Нет, сегодня ни одно предприятие не работает себе в убыток при поставке продукции. Я вам больше скажу, что и глава государства говорил: даже если мы сегодня видим снижение эффективности реализации на внутренний рынок за счет того, что у нас здесь цена растет более медленными темпами, нежели растет себестоимость, мы всегда имеем возможность, реализовав продукцию на экспорт, отыграть эти потери и в общей сложности получить тот результат, на который первоначально мы и были нацелены.

Кирилл Казаков:

То есть здесь мы продаем дешевле, на экспорт дороже. И в общем мы получаем нужную сумму, которая позволяет нам заработать.

Алена Сырова, СТВ:

На своих не наживаемся.