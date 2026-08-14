Новости по тегу #Олег Жидков

Премьер-министр оценил развитие отечественной кондитерской отрасли.
На одной площадке собрались около 300 участников.
Аграрный форум традиционно становится не только площадкой для демонстрации достижений, но и уникальной возможностью обменяться опытом, наладить новые деловые контакты и укрепить существующие связи. Он продлится по 7 июня.
Предстоящий месяц в крупнейших торговых точках будут идти дегустации, презентации и выставки отечественного продукта.
На 10 % увеличился товарооборот Беларуси с Рязанской областью по итогам 10 месяцев 2024 года. Стороны намерены и дальше наращивать объемы.
Нашу продукцию знают по всему миру, география поставок охватывает десятки стран.
Выставка-ярмарка «Продэкспо–2024» собрала рекордное количество экспонентов – 160 компаний из 8 стран.
В начале 1990-х «Спартак», как и многие другие советские предприятия, был приватизирован. Вопрос о справедливости той сделки в 2012 году поднял Александр Лукашенко.
Площадка объединила ведущих производителей алкогольных и пивобезалкогольных напитков, представителей бизнеса и ритейла. Для участников это возможность установить новые деловые контакты и продвинуть свой продукт.
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