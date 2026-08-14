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Новости по тегу #Олег Жидков

Александр Турчин посетил кондитерскую фабрику «Коммунарка»
14 августа 2026 17:30

Александр Турчин посетил кондитерскую фабрику «Коммунарка»

Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран
16 апреля 2026 14:03

Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран

В Минске торжественно дали старт агропромышленной выставке «Белагро-2025»
03 июня 2025 11:01

В Минске торжественно дали старт агропромышленной выставке «Белагро-2025»

«Коллеги по Омеге» – в Беларуси стартовал проект по популяризации рапсового масла
17 марта 2025 17:05

«Коллеги по Омеге» – в Беларуси стартовал проект по популяризации рапсового масла

От беспилотников до опыта агрогородков – Беларусь и Рязанская область определили точки взаимного роста
10 декабря 2024 11:40

От беспилотников до опыта агрогородков – Беларусь и Рязанская область определили точки взаимного роста

Лучших работников предприятий «Белгоспищепрома» поздравили в Слуцке
17 ноября 2024 11:44

Лучших работников предприятий «Белгоспищепрома» поздравили в Слуцке

Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»
12 ноября 2024 17:59

Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»

Из советской фабрики в гиганта кондитерской отрасли! Как изменился «Спартак» благодаря Президенту
11 октября 2024 14:17

Из советской фабрики в гиганта кондитерской отрасли! Как изменился «Спартак» благодаря Президенту

Перспективы развития алкогольной отрасли обсудили на бизнес-форуме «FOOD PROM BEVERAGES»
10 сентября 2024 17:10

Перспективы развития алкогольной отрасли обсудили на бизнес-форуме «FOOD PROM BEVERAGES»

Перекур окончен! Александр Лукашенко оценил работу сигаретного бизнеса
05 августа 2024 17:28

Перекур окончен! Александр Лукашенко оценил работу сигаретного бизнеса

Президент принял решение, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года
05 августа 2024 13:35

Президент принял решение, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года

Ведущие предприятия Беларуси проводят экскурсии. Вот какие сферы наиболее востребованы в промышленном туризме
29 июля 2024 09:05

Ведущие предприятия Беларуси проводят экскурсии. Вот какие сферы наиболее востребованы в промышленном туризме