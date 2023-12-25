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Представитель Нацбанка: годовая инфляция в Беларуси составляет 5,4% с учётом двух недель декабря

25 декабря 2023 16:23
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Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, какая у нас инфляция по году? Действительно ли у нас на рынке так много дешевых денег, о которых говорят наши экстремисты, что мы ситуацию можем закрыть только краткосрочным путем, а дальше у нас ничего не будет? Неужели в Нацбанке стратегически не мыслят?

Представитель Нацбанка: годовая инфляция в Беларуси составляет 5,4% с учётом двух недель декабря-1

Алексей Белько, начальник управления монитарной политики Национального банка Беларуси:
Давайте начнем с инфляции. Текущая оценка с учетом двух недель декабря (и на совещании была озвучена цифра), то есть сейчас в годовом выражении инфляция 5,4 %. Вернее, с начала года 5,4 %, выросла. То есть по итогам года ожидается чуть больше. Может быть, 5,5 %, может, чуть больше, но та цель, которая ставилась на этот год – до 7-8 % – она выполняется.

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# Инфляция в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алексей Белько

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