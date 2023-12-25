Представитель Нацбанка: годовая инфляция в Беларуси составляет 5,4% с учётом двух недель декабря

Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, какая у нас инфляция по году? Действительно ли у нас на рынке так много дешевых денег, о которых говорят наши экстремисты, что мы ситуацию можем закрыть только краткосрочным путем, а дальше у нас ничего не будет? Неужели в Нацбанке стратегически не мыслят?