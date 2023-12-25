В Беларуси вырастят 9 тысяч тонн огурцов за текущий межсезонный период – глава МАРТ
Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
На совещании, которое было на неделе, как раз таки говорили об ассортименте и споткнулись на огурцах. Редакция была озадачена, мы прошлись по магазинам и что выяснили: белорусских огурцов меньше, чем российских или других импортных. Это, наверное, говорит о сезонности, но если мы видим какие-то спады, значит, что их в недостаточном количестве выращивают у нас. Можно ли говорить о том, что плохо или хорошо, что на прилавках превалирует импортный товар?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
С точки зрения наших производителей и той политики государства, которая проводится, политика по импортозамещению, производства своего, загрузки своих промышленных производств, наличие большого объема импорта не есть здорово и хорошо. Поэтому уже на протяжении большого количества лет мы все вместе, всей страной работаем над программой по импортозамещению и работаем успешно. Те же самые огурцы, которые мы сегодня видим.
Вы, наверное, видели в моих соцсетях, мы тоже работали с утра, были в хозяйстве «ДорОРС», это крупнейшие производители огурцов в нашей стране, и по той программе, которая разработана Министерством сельского хозяйства, она утверждена на уровне правительства, в текущем межсезонном периоде должно быть произведено более 9 тысяч тонн огурцов белорусского производства в светокультуре в защищенном грунте с технологией досветки. Отмечу, что мы это делаем впервые, и томаты, и огурцы. Почему раньше не было, потому что можно было привезти по импорту. Все-таки досвечивать и отапливать теплицы – это дорого.
Алена Сырова:
У нас с партнерами нашими, союзниками вопросов нет. Всегда можно будет у них купить и договориться. Но мы делаем ставку на свое?
Алексей Богданов:
Мы делаем ставку на свое и уже даже обожглись неоднократно на партнерах, ведь там же голый рынок. Там нет управления, как у нас. И там, если цена выросла, как сейчас, закупочная цена – 10 рублей. Но у вас просто колючий огурец, а гладкий стоит 10 рублей, пока его привезут сюда, там будет уже по 15. Поэтому, конечно, наша отпускная цена от пяти до шести рублей от производителя, как мы видим, в белорусских магазинах огурцы лежат от семи до восьми рублей.