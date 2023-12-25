Нацбанк Беларуси прогнозирует инфляцию не выше 6% на 2024 год
Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Что мы ожидаем по инфляционным предположениям на следующий год? И можно ли дать какую-то оценку Нацбанка будущего года? Исходя из того, что нам, опять же, предрекают жуткую инфляцию, дефицит товара, нас ждут политические события и сейчас об этом будут говорить практически все, чтобы убедить людей, что государство не владеет ситуацией в экономике. Ваши планы на будущий год?
Алексей Белько, начальник управления монетарной политики Национального банка Беларуси:
Это не только наши планы, это планы всех госорганов. Прогнозируется, что на следующий год инфляция не превысит 6 %. Что для этого делается? Помимо денежно-кредитной политики, другая важная часть – та система, которая сейчас вводится. Она позволит, выскажу свою точку зрения, если посмотреть, что было раньше, любой инфляционный импульс шел из внешнего сектора. Посмотреть на исторические ряды по инфляции, оно всегда получалось. И в нынешних условиях, когда государство берет под контроль этот процесс, процесс формирования цен, можно сказать, что такой процесс не будет бесконтрольным. Это будет играть на руку поставленной цели – обеспечить стабильность цен в экономике.
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