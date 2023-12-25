Нацбанк Беларуси прогнозирует инфляцию не выше 6% на 2024 год

Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Что мы ожидаем по инфляционным предположениям на следующий год? И можно ли дать какую-то оценку Нацбанка будущего года? Исходя из того, что нам, опять же, предрекают жуткую инфляцию, дефицит товара, нас ждут политические события и сейчас об этом будут говорить практически все, чтобы убедить людей, что государство не владеет ситуацией в экономике. Ваши планы на будущий год?