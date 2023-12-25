Богданов: роста цен, способствующего спекулятивному спросу или продажам, в Беларуси точно не будет

Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Как можно поднять цену?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
По итогам года не более 6 %.
Алена Сырова, СТВ:
На все?
Алексей Богданов:
Нет, на те товары, которые входят для измерения индекса потребительских цен. Не все же товары считают. Там целая методика международная в Белстате есть, по которой они считают. У них товаропредставители есть, у которых они смотрят. По тем товарам, которые в 713-м, а это 330 групп товаров, которые входят в регулирование, именно на них будет обращено особое внимание. Всего в Беларуси регулируется товаров и услуг потребительского рынка 83 %. Постановление 713-е почти 60 % забирает из них от всех оборачиваемых товаров и услуг. Это очень большая доля. Поэтому ожидать какого-то роста, который бы способствовал спекулятивному спросу, продажам, такого точно не будет. Вы задали вопрос, ручное регулирование с первого числа рванет, неуправляемое. Когда я такие вещи слышу, это просто смешно. Настолько все просчитывается, мы отдельно считаем каждый параметр одного из сложнейших макроэкономических показателей к инфляции. Считаем все: и базовую инфляцию отдельно, считаем тарифы отдельно, плодоовощную продукцию отдельно, 713-е товары отдельно считаем. И по каждому месяцу понедельно, помесячно видим, что происходит.
Алена Сырова:
Гражданин с этим сможет ознакомиться?
Алексей Богданов:
Это гражданину ничего не даст. Для него главное – пришел в магазин, товар чтобы был и был по доступной цене. А наша задача госорганов, причем всех вместе, отмечу, обеспечить кому-то одному такую задачу просто невозможно, мы сработали в прошлом году всей большой командой. Все госорганы и предприятия вместе работали.
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