Замглавы Федерации профсоюзов: рынок очень сильно насытился белорусской плодоовощной продукцией

Новости Беларуси. Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей ведущие вместе с топовыми спикерами обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас с вами очень актуальна тема огурцов. Обсуждаем, что дороже, есть или нет. Психология человека так устроена: я сегодня зашла в магазин, я купила, если на 20-40 копеек подорожало что-то, я не буду даже смотреть, какой товар я купила, но если это товар повседневного спроса – я буду говорить, что у нас все подорожало. И то же самое огурцы: они были, я пришла, разобрали – о, их нет в наличии. А на самом деле это просто товар, который разбирается периодически. А то, что его нет, говорит о том, что наша продукция очень неплохая.

По прошлому году мы всегда смотрим продукты питания. И сейчас смотрим продукты питания. Очень сильно насытился рынок белорусской плодоовощной продукцией. Если раньше была импортная – очень кидалось в глаза – то сейчас она идет белорусская. Мы смотрели знаменитый борщевой набор. Индекс борща так называемый. Если взять этот килограмм, то что интересно: мы видим региональную разницу. Например, наш последний мониторинг показал, что килограмм борщевого набора в Гродненской области стоит 6,42, в Витебской – 6,99, а в Минске – уже 7,48. Такие же вещи мы видели, связанные не с плодоовощной продукцией. Мы проводим периодически мониторинг, как собрать ребенка в школу. И по этому году мы видели разницу между регионами от 150 до 200 рублей.

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