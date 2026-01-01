Четверть века в эфире! Телеканалу СТВ 25 лет – самое интересное из истории «Столичного телевидения»

Телеканалу СТВ – 25 лет. Впервые увидевшись с вами 1 января 2001-го, познакомившись и по-настоящему подружившись, мы каждый день приходим в ваш дом. Мы вместе с вами волнуемся и переживаем, радуемся и гордимся, покоряем новые вершины и открываем мир. И сегодня, в день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда. О первооткрывателях и студенческом телевидении

Любовь Титоренко, директор дирекции коммерческих программ:

Это действительно было для начала студенческое телевидение. Четвертый курс или пятый – основной костяк, из которых только двое сейчас остались работать. Это Наташа Надольская и Катя Забенько.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Введен в эксплуатацию первый образцовый участок кольцевой. Любовь Титоренко:

Как их не назвать студенческим телевидением? Средства массовой информации, не только телевидение, могут действительно дать путевку в жизнь. И сейчас это возможно, я считаю. Просто сейчас телевидение другое, требования другие.

То, что случилось сегодня по адресу: улица Коммунистическая, 6, – значительное событие не только для города, но и для работников «Столичного телевидения».

Сергей Верас, шеф-редактор информационных программ:

«Столичное телевидение» появилось во многом благодаря тогдашнему мэру Михаилу Яковлевичу Павлову. С его доброй руки, при одобрении главы государства, и появилась эта идея. Тогда строили ратушу, подземную «Столицу», торговый центр, библиотеку. Это требовало какой-то мобилизации даже общества. Эта молодая команда открывала город людям. Если найти кадры 25-летней давности, любую улицу, и сопоставить, каким он был, каким он стал...

Некоторым акулам пера показалось, что они раскусили алмаз знаний, но им он оказался не по зубам.

Екатерина Забенько, ведущая информационных программ:

Мы были очень молодые, это было очевидно, это было странно наверняка телезрителям, которые привыкли видеть в кадре более опытных людей. И, наверное, это привлекало внимание и вызывало какое-то уважение. Потому что первые годы СТВ – это очень много историй Минска, городских улиц, городских домов, городских зданий, городских проспектов, городских крыш. И когда стоит девчонка, как я тогда была, и рассказывает про то, что было в Минске 100-200 лет назад, то, чего не рассказывали раньше, то, что не было настолько доступно. Появились мы, молодые, которым приходилось за этой информацией ходить в библиотеки, узнавать у более старших товарищей, у историков, у археологов. Мы эту информацию собирали по крупицам. Это не было залезть в интернет, погуглить и найти эту информацию. Потом уже то, что мы написали, то, что мы узнали о городе, во многом и попало в тот самый Google.

Наталья Надольская, директор дирекции спецпроектов:

Мы были первооткрывателями во многих вопросах. У нас суфлера не было, у ведущих, которые работали в новостях. Мы распечатывали на листах А4 большим шрифтом буквы, и оператор под камерой крутил этот листик, чтобы ведущий мог читать слова. И хорошо, что ничего не было, потому что сейчас, когда есть все, и даже искусственный интеллект, не остается места для фантазии. О прямом эфире, «выходе в космос» и крепких словцах

Екатерина Забенько:

Я сравниваю прямой эфир с выходом в космос. Ты понимаешь, что от каждого твоего слова, вздоха, движения, фразы, произношения зависит работа огромного коллектива. То есть целый день люди работали на этот выпуск. Это громадная ответственность, и я всегда с огромным волнением подхожу к прямому эфиру, хотя за мою жизнь их были тысячи. Перед эфиром я всегда стараюсь произнести коротенькую молитву, чтобы выпуск прошел успешно.

Игорь Позняк, ведущий информационных программ:

Когда ведущие новостей сидят в кадре, за кадром в это время в ньюсруме работает большая команда редакторов, которые подбирают новости, которые вышли минуту назад, две минуты назад, обрабатывают. Они могут вбрасывать это в эфир, если это заслуживает того. И, естественно, бывают ситуации, когда мы можем читать текст, вникая в него по ходу. Тебе могут в ухо сказать, что за 10 секунд, будьте готовы, появится новая информация, дополнение к уже имеющейся. Просто будьте готовы. В это время нужно сохранить лицо, поскольку ты находишься в кадре, сохранить самообладание, поскольку ты работаешь со зрителем. Тебе нужно сохранить темп, ритм и приемлемый уровень произношения, потому что в ухе тебе могут просто не говорить, а кричать.

Сергей Прохоров, ведущий информационных программ:

Самая трешевая ситуация – когда сюжет еще «летит», а тебя просят тянуть время. И тебе кажется, что это 10-15 секунд, а проходит 30 секунд, потом проходит минута, потом проходит полторы – и сюжет наконец-таки долетает. Эти полторы минуты – это самое жесткое, что может быть. Мне кажется, нес я редкостную чушь и ахинею, которую повторял несколько раз подряд, одну и ту же фактуру. Потому что в этот момент ты на стрессе, и у тебя в голове пульсирует только одна мысль: как это сделать так, чтобы не облажаться? «В создании одного репортажа участвуют десятки человек» Сергей Верас:

Техника развилась до такой степени, что раньше эти манипуляции, которые мы производим теперь, они были просто недопустимы. Вспоминаем, что выпуски запускались с кассет. Теперь вслед за цифрой, вслед за временем, вслед за осовремениванием зрителя экран становится ярче.

Валентина Новикова, директор дирекции информационного вещания на СТВ:

Прямой эфир – это настолько ответственная вещь, где нет права на ошибку. И иногда решение приходится принимать просто в секунды. От того, насколько оно будет верным, зависит успех этого эфира. Конечно, это командная работа. В создании одного репортажа, автором которого выступает всего лишь один человек, участвуют десятки. Это и продюсеры, и редакторы, и телеоператоры, и видеоинженеры. Вся команда испытывает колоссальное напряжение. Иногда нужно сделать 20 звонков для того, чтобы получить один комментарий. Для одного репортажа наши корреспонденты улетают за тысячи километров, чтобы показать несколько кадров в эфире. О настоящих белорусах и секретах телевизионной кухни