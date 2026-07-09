Новости по тегу #ЗАО «Столичное телевидение»

Мы продолжаем раскрывать тайны самого ожидаемого кинособытия сезона первого художественного сериала собственного производства СТВ «Голос сердца».
Валентина Власова и Кирилл Спиранский поделились деталями съемочного процесса.
В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух.
Теперь у СТВ еще и собственное сериальное производство. К этому моменту команда шла практически год. И вот начало положено.
«Шутим, как говорят люди».
В 2026 году церемония впервые удивила даже профессиональное сообщество. Вместо привычной сцены – настоящий телевизионный мир изнутри: студийные площадки, эфирная аппаратная, режиссерские команды, свет, звук и напряжение большого прямого эфира.
Задействованы десятки человек, камеры, микрофоны. Отвечает за весь процесс редактор. Этот человек – главный на площадке.
«Хочется пожелать коллегам, нашим прекрасным командам не останавливаться, постоянно двигаться!»
«Сердце, мозг, душа, наверное, каждого телеканала – это новости. Очень много сил, не скажу, что все, но очень много сил телеканала работают непосредственно на информационные выпуски».
Съемки различных сериалов – драм, ситкомов в топе. Различные реалити-шоу, а также шоу талантов, которые тоже пользуются неимоверным успехом у зрителей. На третьем месте различного вида ток-шоу.
Сегодня мы не просто отметили юбилей телеканала, мы зафиксировали его в истории страны и мировой почты. Эти конверты разлетятся по Беларуси и по миру, напоминая о том, что СТВ уже 25 лет в центре событий, в ритме страны, вместе со своими зрителями.
Сегодня в это трудно поверить, но 25 лет назад Столичное телевидение начинало свой путь как небольшой городской канал.
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