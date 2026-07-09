Прямой эфир

Новости по тегу #ЗАО «Столичное телевидение»

Интригующий сюжет и яркие роли! Софья Шуткина и Антон Денисенко рассказали о съемках сериала СТВ «Голос сердца»
09 июля 2026 08:14

Интригующий сюжет и яркие роли! Софья Шуткина и Антон Денисенко рассказали о съемках сериала СТВ «Голос сердца»

Как продвигаются съемки сериала СТВ «Голоc сердца» – пообщались с режиссером и оператором
29 июня 2026 10:57

Как продвигаются съемки сериала СТВ «Голоc сердца» – пообщались с режиссером и оператором

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
15 июня 2026 12:09

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой
14 июня 2026 17:25

Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой

Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил
14 июня 2026 07:45

Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил

Уровень лучших мировых церемоний! Каким было главное медиасобытие Беларуси «Телевершина-2026»
30 мая 2026 17:33

Уровень лучших мировых церемоний! Каким было главное медиасобытие Беларуси «Телевершина-2026»

Что остается за кадром съемок «Нового утра»? Показываем то, чего не увидите по телевизору
07 мая 2026 10:52

Что остается за кадром съемок «Нового утра»? Показываем то, чего не увидите по телевизору

Давайте будем на одной классной волне! Замгендиректора СТВ поздравил коллег с профессиональным праздником
07 мая 2026 08:43

Давайте будем на одной классной волне! Замгендиректора СТВ поздравил коллег с профессиональным праздником

От идеи до выхода в эфир – рассказываем, как создают новости для ТВ
30 января 2026 16:02

От идеи до выхода в эфир – рассказываем, как создают новости для ТВ

Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ
30 января 2026 15:59

Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение
19 января 2026 18:30

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

От локального городского телеканала – к медиагиганту! Рассказываем, как изменилось СТВ за 25 лет
05 января 2026 13:46

От локального городского телеканала – к медиагиганту! Рассказываем, как изменилось СТВ за 25 лет