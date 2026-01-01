Осенко: похулиганить в хорошем смысле – задача, которую я ставлю перед командой

Телеканалу СТВ – 25 лет. Впервые увидевшись с вами 1 января 2001-го, познакомившись и по-настоящему подружившись, мы каждый день приходим в ваш дом. Мы вместе с вами волнуемся и переживаем, радуемся и гордимся, покоряем новые вершины и открываем мир. И сегодня, в день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда.

Александр Осенко, генеральный директор:

Похулиганить, в хорошем смысле этого слова, – это та задача, которую ставлю перед ребятами. И когда есть живые эмоции на экране, тогда наш зритель в это верит. И тогда мы завоюем нашего зрителя. Ему интересно тогда смотреть не в рафинированный телевизор, а там, где живут человеческие эмоции.

Неординарные поступки позволяют делать неординарные дела. И поэтому, с одной стороны, можно решить задачку 2 + 2 – это 4. Можно решить, чтобы было 4 чуть-чуть по-другому. Надо запоминать аксиомы. А вот теоремы можно доказывать по-своему. Все задачи в этой жизни иногда надо решать нетривиально. Не так, как все.

Я считаю, что наш телезритель идет на автора, не просто на констатацию новостей, а на тех, кто эти новости дает и у кого и свой взгляд на ту или иную новость.