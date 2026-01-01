Все хотят снять именно Лукашенко! Телеоператор СТВ рассказал о работе с первыми лицами

Телеканалу СТВ – 25 лет. Впервые увидевшись с вами 1 января 2001-го, познакомившись и по-настоящему подружившись, мы каждый день приходим в ваш дом. Мы вместе с вами волнуемся и переживаем, радуемся и гордимся, покоряем новые вершины и открываем мир. И сегодня, в день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда.

Александр Бутрим, телеоператор:

Пробиться в такую маленькую дверь – это очень проблематично. Конечно, все операторы мчатся, и кто первый занял удобную и красивую точку, тот будет стоять час, два, три, даже четыре часа, чтобы сохранить эту точку и снять потом своего Президента.

Из последнего, когда мы в Кремле встречали, мы договаривались, что каждый оператор снимает своего Президента, а остальные не мешают этому. Но почему-то, когда наш Президент приезжает, никто не отходит. Все хотят почему-то снять именно нашего Президента.