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Новости по тегу #СТВ

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»
03 октября 2026 10:39

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
30 сентября 2026 17:03

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам

Команда СТВ одержала победу в волейбольной игре на спартакиаде СМИ
29 августа 2026 14:35

Команда СТВ одержала победу в волейбольной игре на спартакиаде СМИ

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
11 июня 2026 18:04

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ
11 июня 2026 13:56

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций
08 апреля 2026 10:55

Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций

Очередной акт «цифрового геноцида»! Пустовой – про удаление YouTube-канала СТВ
04 апреля 2026 18:04

Очередной акт «цифрового геноцида»! Пустовой – про удаление YouTube-канала СТВ

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма
04 апреля 2026 11:16

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма

YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга
03 апреля 2026 20:00

YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ
06 марта 2026 12:33

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ

Стать частью команды – СТВ объявляет кастинг ведущих и корреспондентов информационных программ
07 февраля 2026 07:55

Стать частью команды – СТВ объявляет кастинг ведущих и корреспондентов информационных программ

Не упустите шанс! СТВ объявляет кастинг ведущих и корреспондентов информационных программ
06 февраля 2026 12:47

Не упустите шанс! СТВ объявляет кастинг ведущих и корреспондентов информационных программ