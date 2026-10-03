Новости по тегу #СТВ

Картина режиссера Виктории Альшевской «Нерассказанная война. Женская доля» завоевала один из главных призов и специальный приз Национального центра исторической памяти при Президенте России.
Механизмы защиты белорусских СМИ в условиях их блокировки иностранными онлайн-платформами обсудили сегодня, 30 сентября, во время круглого стола «Право на информацию в современном мире».
Активная поддержка болельщиков вдохновляет медиаспортсменов на высокие достижения. Именно это позволило команде СТВ одержать убедительную победу над соперниками из Гродненской области в волейбольной игре.
Главная героиня – бизнес-леди Анна Родионова. После пересадки сердца она перенимает чувства своего донора – медсестры Полины. По сюжету, Анна уезжает в деревню, чтобы расследовать загадочную смерть девушки.
В кадре зрители увидят известных актеров и перспективных новичков.
Самая актуальная информация из Беларуси вновь недоступна для пользователей сети в разных частях планеты.
«У нас всегда было авторское мнение и несломленная позиция, что так не нужно глобальному Западу».
Видеохостинг удалил канал CTVBY, якобы из-за санкций. При этом телекомпания и ее руководство под ограничениями не находятся.
Очередной акт «цифровой цензуры» и наглядное проявление политики двойных стандартов.
Наш флагманский проект «Есть девчонка одна» продолжится. Я рада, что мы когда-то не побоялись его начать. В этом сезоне мы уже отобрали девчонок по специальностям.
Не упустите шанс! Креативных, прогрессивных и творческих людей – мало не бывает для создания яркого и интересного контента.
Яркая внешность, уверенность в кадре, харизма. Если вы способны удерживать внимание аудитории и мечтаете видеть страну сквозь объективы телекамер, добро пожаловать в команду.
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