Ваш интерес и поддержка дают нам силы создавать вкусный контент – гендиректор СТВ

Телеканалу СТВ – 25 лет. Впервые увидевшись с вами 1 января 2001-го, познакомившись и по-настоящему подружившись, мы каждый день приходим в ваш дом. Мы вместе с вами волнуемся и переживаем, радуемся и гордимся, покоряем новые вершины и открываем мир. И сегодня, в день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда.

Александр Осенко, генеральный директор:

Сегодня мы отмечаем 25-летие нашей компании. Это время оглянуться назад и сказать вам огромное спасибо за четверть века поддержки. Ваше доверие и внимание – главная ценность для нашей команды.

Ваш интерес и поддержка дают нам силы создавать вкусный контент. Мы обещаем вам и впредь быть рядом, делиться с вами новостями, которые происходят в нашей стране и за рубежом, а также создавать проекты, которые объединяют нас и вдохновляют.