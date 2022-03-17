«Черника ещё актуальна?» Вот что действительно полезно для глаз

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктор Мазуркевич, магистр педагогических наук, психолог:

Экология, продукты питания – сейчас столько «ешек» разных в продуктах питания. Конечно, лучше натуральную еду готовить самому.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие продукты? Есть какой-то список, что может навредить глазам?

Виктор Мазуркевич:

Колбаса, газированные напитки. Все, что с сахаром.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Все, что вкусно. А полезно что?

Виктор Мазуркевич:

Можно прочитать в интернете самые вредные продукты, десяток выберите и откажитесь. И напитки – то же самое.

По сравнению с тем, что было 50 или 70 лет назад – экология. Наши же люди тогда так не страдали, как сейчас мы. Тетраэтилсвинец, который начали однажды добавлять в бензин везде, по всей Земле, чтобы двигатели не стучали. Он же накапливается, никуда не девается. В сотни раз сейчас превышение свинца по сравнению с тем, что было тогда, сто лет назад.