«Черника ещё актуальна?» Вот что действительно полезно для глаз

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Виктор Мазуркевич, магистр педагогических наук, психолог:
Экология, продукты питания – сейчас столько «ешек» разных в продуктах питания. Конечно, лучше натуральную еду готовить самому.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие продукты? Есть какой-то список, что может навредить глазам?
Виктор Мазуркевич:
Колбаса, газированные напитки. Все, что с сахаром.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Все, что вкусно. А полезно что?
Виктор Мазуркевич:
Можно прочитать в интернете самые вредные продукты, десяток выберите и откажитесь. И напитки – то же самое.
По сравнению с тем, что было 50 или 70 лет назад – экология. Наши же люди тогда так не страдали, как сейчас мы. Тетраэтилсвинец, который начали однажды добавлять в бензин везде, по всей Земле, чтобы двигатели не стучали. Он же накапливается, никуда не девается. В сотни раз сейчас превышение свинца по сравнению с тем, что было тогда, сто лет назад.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А если говорить о продуктах, которые полезны. Черника еще актуальна? Помните, нам раньше все: варенье из черники.
Виктор Мазуркевич:
Черника, морковка.
Наталья Надольская:
Морковка. Так что?
Виктор Мазуркевич:
«Вы видели зайца в очках когда-нибудь? А он ест морковку». Это тоже мифы все.
Наталья Надольская:
То есть сегодня уже не актуально – все эти вытяжки из черники?
Юлия Крыницкая:
Улыбку вызывают у доктора.
Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:
Должное количество микроэлементов, витаминов, сбалансированное питание, поддержание здорового образа жизни положительно сказывается на любом органе, в том числе и на глазах.
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