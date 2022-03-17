«Это был прямой разговор». Японский журналист поделился впечатлениями от интервью с Президентом Беларуси

Вопросы также коснулись перспективы размещения ядерного оружия в Беларуси и поставок нашей электроэнергии для безопасности Чернобыльской атомной станции. Спросили Александра Лукашенко также об отношениях Беларуси и Японии. Интервью длилось полтора часа и, по словам японского гостя, было весьма откровенным.

Шигенори Канехира, журналист телеканала TBS (Япония):

Это событие для меня, мы к этому дню очень долго готовились – 1,5 года. Это был прямой разговор. Я думаю, откровенный диалог у нас состоялся, и он меня очень удовлетворяет. Что касается взаимоотношений между Японией и Беларусью, я считаю, они очень близкие, тесные, прямые, так как ваша страна пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Если говорить об отношениях между нашими странами и народами, я очень надеюсь на дальнейшее углубление отношений на уровне простых людей, профессионалов. В том числе и журналистов.

Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим – читайте здесь.

Телеканал TBS охватывает вещанием всю территорию Японии. Так что интервью с Президентом Беларуси смогут увидеть более 100 миллионов человек. На белорусском телевидении разговор выйдет в эфир в субботу, 19 марта, в 19:00.