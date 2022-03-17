Прямой эфир

«Это был прямой разговор». Японский журналист поделился впечатлениями от интервью с Президентом Беларуси

17 марта 2022 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 марта дал интервью японскому телеканалу TBS. Разговором с журналистом Канехира Шигенори Александр Лукашенко продолжает общение с представителями зарубежных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о конфликте в Украине: «Как только министры иностранных дел парафируют договор, возможно прекращение огня» – читайте здесь.

«Это был прямой разговор». Японский журналист поделился впечатлениями от интервью с Президентом Беларуси-1

Вопросы также коснулись перспективы размещения ядерного оружия в Беларуси и поставок нашей электроэнергии для безопасности Чернобыльской атомной станции. Спросили Александра Лукашенко также об отношениях Беларуси и Японии. Интервью длилось полтора часа и, по словам японского гостя, было весьма откровенным.

«Это был прямой разговор». Японский журналист поделился впечатлениями от интервью с Президентом Беларуси-4

Шигенори Канехира, журналист телеканала TBS (Япония):
Это событие для меня, мы к этому дню очень долго готовились – 1,5 года. Это был прямой разговор. Я думаю, откровенный диалог у нас состоялся, и он меня очень удовлетворяет. Что касается взаимоотношений между Японией и Беларусью, я считаю, они очень близкие, тесные, прямые, так как ваша страна пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Если говорить об отношениях между нашими странами и народами, я очень надеюсь на дальнейшее углубление отношений на уровне простых людей, профессионалов. В том числе и журналистов.

Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим – читайте здесь.

Телеканал TBS охватывает вещанием всю территорию Японии. Так что интервью с Президентом Беларуси смогут увидеть более 100 миллионов человек. На белорусском телевидении разговор выйдет в эфир в субботу, 19 марта, в 19:00.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Шигенори Канехира # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине
17 марта 2022 16:18

Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?
17 марта 2022 15:18

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?

Минчане могут участвовать в озеленении и благоустройстве столицы. Желающим выдадут инвентарь
17 марта 2022 15:11

Минчане могут участвовать в озеленении и благоустройстве столицы. Желающим выдадут инвентарь