«Стесняется, не носит очки». Что делать родителям ребёнка с синдромом «ленивого глаза»?

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У моего сына врожденная амблиопия. Очень сложно закрыть ему глаз или заставить носить очки. Тем более это мальчик.

Ольга Сыромятина:

Конечно. Алеся Лакина:

Мне стоит отвернуться, он раз – повязочку снял. Или над очками он смотрит. В школе он вообще их не носит. Ольга Сыромятина:

Ему же так некомфортно. Вы представляете, он двумя глазами – открывает – и видит за счет одного глаза, допустим, все 100 %. А потом вы говорите ему: «Малыш, закрой-ка ты глаз и посмотри процентов на 10». Конечно, не поиграть. А вблизи – так вообще ему плохо.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Дискомфорт для ребенка серьезный. Алеся Лакина:

В школе он, видимо, стесняется. Хотя первый класс вроде бы как, он стесняется, не носит очки. Ольга Сыромятина:

Здесь нужно видеть вашего ребенка для того, чтобы сказать. Дома однозначно в очках. Дома он должен заклеивать тот глаз, который хорошо работает, чтобы подталкивать к работе второй. В школе окклюдерами пользоваться не нужно. Потому что человек и так там должен получать какую-то новую информацию. Он должен включаться. Алеся Лакина:

В школе его просили хотя бы носить очки. А учителя даже не знали, что они у него есть, как оказалось. Он просто их клал к себе в рюкзачок.