«Стесняется, не носит очки». Что делать родителям ребёнка с синдромом «ленивого глаза»?
Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У моего сына врожденная амблиопия. Очень сложно закрыть ему глаз или заставить носить очки. Тем более это мальчик.
Ольга Сыромятина:
Конечно.
Алеся Лакина:
Мне стоит отвернуться, он раз – повязочку снял. Или над очками он смотрит. В школе он вообще их не носит.
Ольга Сыромятина:
Ему же так некомфортно. Вы представляете, он двумя глазами – открывает – и видит за счет одного глаза, допустим, все 100 %. А потом вы говорите ему: «Малыш, закрой-ка ты глаз и посмотри процентов на 10». Конечно, не поиграть. А вблизи – так вообще ему плохо.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Дискомфорт для ребенка серьезный.
Алеся Лакина:
В школе он, видимо, стесняется. Хотя первый класс вроде бы как, он стесняется, не носит очки.
Ольга Сыромятина:
Здесь нужно видеть вашего ребенка для того, чтобы сказать. Дома однозначно в очках. Дома он должен заклеивать тот глаз, который хорошо работает, чтобы подталкивать к работе второй. В школе окклюдерами пользоваться не нужно. Потому что человек и так там должен получать какую-то новую информацию. Он должен включаться.
Алеся Лакина:
В школе его просили хотя бы носить очки. А учителя даже не знали, что они у него есть, как оказалось. Он просто их клал к себе в рюкзачок.
Ольга Сыромятина:
К сожалению, это и есть проблема, для этого нужны профосмотры. Вы, скорее всего, случайно узнали, когда повели, что один глаз хорошо видит, а другой – плохо. Потому что ваш ребенок в пространстве будет хорошо ориентироваться везде.
Алеся Лакина:
Я в годика три узнала. В одной из платных клиник, когда обследовали моего сына с амблиопией, сказали: «Закрывайте один глаз и давайте в руки планшет, пусть он играет». Это правильно?
Ольга Сыромятина:
Это верно.
Алеся Лакина:
То есть он напрягает глаз?
Ольга Сыромятина:
Вы максимально заставляете как раз таки работать этот «ленивый глаз». И это действительно правда.
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