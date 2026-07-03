Как изменился «Беларусьфильм» после визита Президента – пообщались гендиректором киностудии

Одной из площадок, где звучит тема преемственности, становится киноэкран. Беларусь быстро движется вперед. И в этом потоке важно не потерять себя среди чужих историй. Нам нужно свое кино – честное и живое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это уже не вопрос творчества отдельных энтузиастов. Это часть большого государственного разговора и информационной безопасности. «Беларусьфильм» сегодня активно обновляется, чтобы создавать кино, которое будут смотреть, обсуждать и цитировать. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – Дмитрий Семенов, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм».

Екатерина Забенько, ведущая:

«Беларусьфильм» в народе иногда иронично называют «Партизанфильмом» за сильную военную классику. Это уже прошлое или все-таки часть бренда, который вы продолжаете развивать? И что сегодня снимается на площадке?

Дмитрий Семенов, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

«Беларусьфильм» сегодня сохраняет традиции, уверенно движется вперед. И говоря про историческую тему, стоит отметить, вот буквально вчера мы завершили съемочный процесс картины, которая носит название «Высота», которая объединила кинематографистов из семи стран СНГ. И, собственно говоря, кинопроизводство на военно-историческую тематику, в этом году мы также завершаем масштабный проект совместно с военфильмом «Батька Минай. Партизанская легенда». Поэтому, я думаю, это знаковые проекты, которые мы с нетерпением ждем, и я уверен, что будут ждать наши зрители. Ну и, конечно, мы различные тематики и различные проекты воплощаем на экранах наших. В воскресенье уже стартует у нас новый съемочный процесс, новая картина, новогодняя история. И хоть сейчас за окном у нас такая теплая погода, в пятом павильоне киностудии у нас настоящая зима. С елками, заснежено, поэтому процесс идет непрерывно и мы движемся вперед.