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«Тёмные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения

17 марта 2022 17:32
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Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бытует мнение, что у нас все болезни от нервов. Не секрет, что последние годы мы все переживаем стресс. Можно ли сказать, что из-за стресса может ухудшиться здоровье? Вы не замечали за собой такого?

«Тёмные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения-1

Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:
В том числе, конечно. Посмотрите, на фоне стрессов случаются всякие сосудистые катастрофы, которые не минуют и сетчатку. Можно потерять вообще полностью зрение.

Наталья Надольская:
Виктор, вы, может быть, прокомментируете тему стресса?

«Тёмные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения-4

Виктор Мазуркевич, магистр педагогических наук, психолог:
У меня от стресса были проблемы со зрением – темные пятна перед глазом. Причем они такие плавающие были, когда взгляд переводил в другое место. Хотелось на этом пятне сфокусироваться. Я зрение переводил в другое место, и эти пятна тоже смещались.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Виктор, как вы поняли, что это от стресса?

Наталья Надольская:
Кто диагностировал?

Виктор Мазуркевич:
Я лежал в клинике. У меня тогда были определенного рода проблемы. Я лежал в больнице и мне кололи витаминчики возле глаза и давали антидепрессанты.

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# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Ольга Сыромятина # Виктор Мазуркевич # Алеся Лакина # Фотофакт

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