«Тёмные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бытует мнение, что у нас все болезни от нервов. Не секрет, что последние годы мы все переживаем стресс. Можно ли сказать, что из-за стресса может ухудшиться здоровье? Вы не замечали за собой такого?

Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:

В том числе, конечно. Посмотрите, на фоне стрессов случаются всякие сосудистые катастрофы, которые не минуют и сетчатку. Можно потерять вообще полностью зрение. Наталья Надольская:

Виктор, вы, может быть, прокомментируете тему стресса?