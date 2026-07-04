Город был разрушен более чем на 80%! Как восстанавливали заводы Гомельской области после ВОВ?

26 ноября 1943 года в Москве прогремел артиллерийский салют в честь окончания Гомельско-Речицкой наступательной операции. Изголодавшийся, разрушенный Гомель возвращался к жизни после 822 дней фашистской оккупации. Но цена этой свободы шокировала: из 140 тысяч довоенного населения в живых осталось едва ли 15 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе не было водопровода, света и даже хлеба. И именно в эти дни принимается решение: превратить стертый с лица земли регион в индустриальное сердце, которое должно вдохнуть жизнь в экономику израненной Беларуси. Как на пепелищах совершалось промышленное чудо – расскажет Анна Корольчук. Ноябрь 1943 года. Гомель стал первым освобожденным областным центром Беларуси. Но радоваться Победе приходилось сквозь слезы: вместо улиц и зданий красноармейцы увидели горы пепла и разбитого кирпича. Город был разрушен более чем на 80 %.

Анна Корольчук, корреспондент:

Именно поэтому временным административным центром республики становится пригород – Новобелица. Сюда в конце 1943-го из Москвы приезжает руководство ЦК КПБ и правительство БССР. И вот так, в спартанских условиях, принимаются первые директивы и постановления о возрождении народного хозяйства. Гомельский регион должен был стать локомотивом, который вытянет из послевоенной разрухи всю республику. Главная ставка – на промышленность. Цеха приходилось поднимать. Первоочередной, ударной для всей Беларуси стройкой объявили «Гомсельмаш». В 1941-м предприятие эвакуировали на Урал, но едва Гомель освободили от захватчиков, коллективу поставили жесткую задачу: срочно вернуть завод к жизни.

Петр Ситайло, заведующий музеем предприятия «Гомсельмаш»:

Мы восстанавливали завод всем Советским Союзом. Жили в бараках, в землянках, по воду ходили за 2 километра, потому что город был полностью разрушен. Задача была поставлена, начиная с января, мы до июня полностью практически восстановили завод.

Параллельно поднимали из руин и Гомельский стекольный завод. Напряжение сил дало результат: уже в июле 1945-го огненную печь зажгли вновь, дав республике первую, такую долгожданную ленту стекла.

Одной из ударниц производства тех лет была Анна Гетикова – резчица стекла положила начало трудовой династии, общий стаж которой сегодня насчитывает более 140 лет.

Татьяна Королева, председатель Совета ветеранов предприятия «Гомельстекло»:

Мама пришла на завод уже в 1947-м году подростком. Здесь завела семью. Здесь появились мы. Конечно, мы бегали на завод. Конечно, мы знаем, как это было тяжело. То поколение было такое стойкое. Оно так любило свой завод. Даже на пенсию, когда они уходили, они приходили в восемь утра на проходную и стояли на всех смотрели.