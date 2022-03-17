Карпенко: Великая Отечественная унесла много жертв, до сих пор не можем восстановить довоенный уровень населения
Новости Беларуси. О том, что мир не становится дружелюбнее, говорил 17 марта и Игорь Карпенко. В рамках Единого дня информирования прошла встреча с учащимися минского колледжа. На повестке – геноцид белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема особенно актуальна в Год исторической памяти, а также в связи с принятием нового проекта Конституции. Ведь 15 статья определила, что государство заботится о сохранении исторической памяти о Второй мировой войне, а также о защитниках Отечества.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Это тоже очень важный момент и с точки зрения и нравственного, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а если хотите, то и той государственной идеологии, которая выстраивается в нашей стране. Великая Отечественная унесла много жертв. Обратите внимание, мы до сих пор не можем восстановить довоенный уровень населения, которое тогда проживало в БССР. Эта война задела каждого, каждую семью. Каждый, если посмотрит в ретроспективу развития своей семьи, посмотрит семейные альбомы, полистает документы, то обнаружит и тех погибших, и тех воевавших, и тех, кто был в партизанских отрядах, в подполье. Забывать это невозможно, потому что мир не становится добрее.
Антон Рудинский, учащийся колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ:
Важно то, что нужно сохранять прошлое Республики Беларусь, объединять народ. Прошлое – это как учебник, из которого мы можем что-то прочитать и в будущем дополнить.