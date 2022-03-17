Карпенко: Великая Отечественная унесла много жертв, до сих пор не можем восстановить довоенный уровень населения

Новости Беларуси. О том, что мир не становится дружелюбнее, говорил 17 марта и Игорь Карпенко. В рамках Единого дня информирования прошла встреча с учащимися минского колледжа. На повестке – геноцид белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема особенно актуальна в Год исторической памяти, а также в связи с принятием нового проекта Конституции. Ведь 15 статья определила, что государство заботится о сохранении исторической памяти о Второй мировой войне, а также о защитниках Отечества.