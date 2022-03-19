До 6 лет хрусталик сознательно не имплантируется. В каких случаях детям рекомендованы контактные линзы?
Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос как у мамы. Со взрослыми понятно: можно носить линзы, сделать лазерную коррекцию зрения. Дети? Стесняются дети носить очки.
Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:
Линзы.
Алеся Лакина:
Даже с «ленивым глазом» можно линзы носить?
Ольга Сыромятина:
Конечно. Детки, которые, допустим, с врожденной катарактой. У них не всегда имплантируется хрусталик. Или до 6 лет иногда хрусталик сознательно не имплантируется, чтобы дать возможность глазу вырасти, и потом эта рефракция в течение жизни не уходила далеко в близорукую рефракцию с ростом глаза. Такие детки вообще вынуждены пользоваться постоянно контактными линзами.
Катаракту врожденную нужно, допустим, оперировать, желательно до 3 месяцев. Этот ребеночек будет афакичным, хрусталика там не будет. Потому что, имплантируя такому ребенку хрусталик, мы выйдем либо на глаукому, либо на высокую близорукость. Уже к школе он будет иметь в районе -10. Это приблизительно, я не говорю, что каждый, возможны и другие варианты. Поэтому им необходимо корригировать зрение либо очками, этим маленьким деткам, либо контактной линзой.
Алеся Лакина:
7-8 лет ребенку. Он сможет справиться с линзами?
Ольга Сыромятина:
Конечно, сможет. Но здесь все в руках родителей. Сегодня очень много родителей, которые сами пользуются линзами, и для них это не проблема. Ребенок очень быстро схватывает и повторяет.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Я помню, когда я начинала пользоваться, то мне подруга держала глаза, а я туда вставляла. Через какое-то время прошло.
Ольга Сыромятина:
Это желание, правильно? Все равно это было желание. Это все переборото у вас.
«Стесняется, не носит очки». Что делать родителям ребенка с синдромом «ленивого глаза» – подробнее здесь.