До 6 лет хрусталик сознательно не имплантируется. В каких случаях детям рекомендованы контактные линзы?

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос как у мамы. Со взрослыми понятно: можно носить линзы, сделать лазерную коррекцию зрения. Дети? Стесняются дети носить очки.

Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:

Линзы. Алеся Лакина:

Даже с «ленивым глазом» можно линзы носить?

Ольга Сыромятина:

Конечно. Детки, которые, допустим, с врожденной катарактой. У них не всегда имплантируется хрусталик. Или до 6 лет иногда хрусталик сознательно не имплантируется, чтобы дать возможность глазу вырасти, и потом эта рефракция в течение жизни не уходила далеко в близорукую рефракцию с ростом глаза. Такие детки вообще вынуждены пользоваться постоянно контактными линзами. Катаракту врожденную нужно, допустим, оперировать, желательно до 3 месяцев. Этот ребеночек будет афакичным, хрусталика там не будет. Потому что, имплантируя такому ребенку хрусталик, мы выйдем либо на глаукому, либо на высокую близорукость. Уже к школе он будет иметь в районе -10. Это приблизительно, я не говорю, что каждый, возможны и другие варианты. Поэтому им необходимо корригировать зрение либо очками, этим маленьким деткам, либо контактной линзой.