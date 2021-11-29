Ирина Довгало: «Саласпилсский концлагерь оказывается лагерем трудового воспитания. К чему мы пришли?»

Ирина Довгало:

Давать советы все не прочь, не зная, как самим себе помочь. Поэтому сегодня, вспоминая блок тех же 25 лет назад, в те же лихие 1990-е был немыслимый шквал роста преступности. Когда-то по участию молодежи в той преступной деятельности в лихие 1990-е говорили: если мы не займем детей днем, они встретят нас вечером. То сегодня, как бы это пафосно ни звучало, но тема патриотизма, понимания, где ты живешь, ты здесь должен быть. Прийти на тот же референдум, внести свои предложения. И этот информационный вакуум не будет никогда пустым, он будет заполняться. Если мы его не заполним тем контентом... Сегодня война за войной идет, реальная война за войну. За сохранение той правды о войне, которую реально сегодня переписывают. Сегодня Саласпилсский концлагерь оказывается лагерем трудового воспитания. К чему мы пришли? О чем речь? Если мы сегодня не будем об этом говорить, кричать об этом, то они придут с другой историей. Поэтому сегодня референдум – это тот шаг, который не просто продиктован, он сегодня более чем востребован не только в белорусском обществе, во всей стране.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы первые сейчас должны сказать, белорусский народ, не дай себя обмануть.

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