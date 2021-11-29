Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК

Новости Беларуси. За ситуацией на границе следят и парламентарии. В первую очередь, чтобы доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей и оперативно реагировать на все недружественные выпады против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Беларусь продолжается гибридное давление. Методы атаки выходят за все границы здравого смысла и человеческой морали. Это подчеркнула Наталья Кочанова на очередном заседании Совета Республики Национального собрания. К слову, сенаторы были одними из первых, кто оказал помощь на границе. И продолжают это делать. В числе вопросов, которые 29 ноября были в повестке заседания, ряд новелл в закон «О дорожном движении». Так, вводится процедура выдачи международных водительских прав, а также единая база сведений о выданных медсправках о состоянии здоровья. Одобрили сенаторы и поправки в Уголовный кодекс.