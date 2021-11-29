Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК

Новости Беларуси. За ситуацией на границе следят и парламентарии. В первую очередь, чтобы доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей и оперативно реагировать на все недружественные выпады против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Беларусь продолжается гибридное давление. Методы атаки выходят за все границы здравого смысла и человеческой морали. Это подчеркнула Наталья Кочанова на очередном заседании Совета Республики Национального собрания. К слову, сенаторы были одними из первых, кто оказал помощь на границе. И продолжают это делать. В числе вопросов, которые 29 ноября были в повестке заседания, ряд новелл в закон «О дорожном движении». Так, вводится процедура выдачи международных водительских прав, а также единая база сведений о выданных медсправках о состоянии здоровья. Одобрили сенаторы и поправки в Уголовный кодекс.
Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Связанных именно с публичными призывами к применению санкционной политики, к санкциям, с призывами к иностранным государствам, к иностранным международным организациям, к иностранным гражданам к тому, чтобы ввести подобного рода ограничительные меры применительно к нашей стране. В первую очередь речь идет об экономических санкциях, связанных с тем, чтобы парализовать действие нашей экономики для того, чтобы поставить в жесткие условия функционирование отечественных субъектов хозяйствования. Мы прекрасно отдаем себе отчет о последствиях подобных действий. По большому счету это парализация работы ведущих субъектов хозяйствования нашей страны и, соответственно, невозможность государства выполнять свои в первую очередь социальные обязательства перед нашими гражданами: рабочие места, заработная плата, социальные пособия, льготы и так далее – все то, что закреплено в Основном законе нашей страны. Поэтому, конечно, эти противоправные меры должны вызывать соответствующую реакцию со стороны нашего государства, в том числе в части ужесточения уголовно-правовых санкций применительно к подобного рода деятелям, которые активно выступают за введение данной санкционной политики в отношении нашей страны.
Утвердили сенаторы и ряд протоколов. В частности, касательно изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен при поставке природного газа и его транспортировке. Подписание документа позволяет сэкономить нашей стране около 330 миллионов долларов.
Депутат: мы показали, что помогаем всем попавшим в беду, независимо от гражданства, национальности, веры. Читайте здесь.