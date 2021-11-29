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«Людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведёшь». Возможна ли провокация в день референдума?

29 ноября 2021 18:04
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Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Тем не менее, наверное, любая политическая кампания сопровождается определенными рисками с точки зрения безопасности. В сложившейся ситуации тем более. Высока, я думаю, вероятность того, что может случиться какая-то провокация непосредственно в день референдума.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Опять же, сакральная жертва. Я не думаю, что они оставили ее.  

«Людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведёшь». Возможна ли провокация в день референдума?-1

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Это будет точечно, это не повлияет на общий ход картины. У нас народ мудрый, трудолюбивый.  

Алена Сырова:  
Вы думаете, что какое-то экстраординарное событие, кровавое не дай бог, не повлияет?  

Дмитрий Кудин:  
Мудрый, трудолюбивый народ. Почему в прошлом году так в том числе произошло? Потому что люди работали, им некогда было заниматься политикой. Дети подрастали, подрастающее поколение, молодое, они увлеклись медийным этим пространством, фейками, которые им рисовали из-за границы. А уже когда коснулось, посмотрели, к чему привело, одумались. И людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведешь. А то, что будет провокация – ребята очень грамотно, красиво сработают из служб.  

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Сегодня должны усилить, чтобы народ понимал на чьих, что то, что произошло – это на руках Тихановской, Латушко. На руках этих провокаторов.  

Дмитрий Кудин:  
И заказчиков их.  

«Людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведёшь». Возможна ли провокация в день референдума?-4

Виталий Уткин:  
Они не стесняются в сторону государственных органов говорить.  

Кирилл Казаков:  
И, сидя за границей, раскачивают здесь лодку по полной катушке.  

Виталий Уткин:  
Это на их. И народ должен знать, что это на их руках.  

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# Акции протеста # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Дмитрий Кудин # Виталий Уткин # Фотофакт

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