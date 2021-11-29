«Людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведёшь». Возможна ли провокация в день референдума?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Тем не менее, наверное, любая политическая кампания сопровождается определенными рисками с точки зрения безопасности. В сложившейся ситуации тем более. Высока, я думаю, вероятность того, что может случиться какая-то провокация непосредственно в день референдума.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Опять же, сакральная жертва. Я не думаю, что они оставили ее.