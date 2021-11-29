«Людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведёшь». Возможна ли провокация в день референдума?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Тем не менее, наверное, любая политическая кампания сопровождается определенными рисками с точки зрения безопасности. В сложившейся ситуации тем более. Высока, я думаю, вероятность того, что может случиться какая-то провокация непосредственно в день референдума.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Опять же, сакральная жертва. Я не думаю, что они оставили ее.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Это будет точечно, это не повлияет на общий ход картины. У нас народ мудрый, трудолюбивый.
Алена Сырова:
Вы думаете, что какое-то экстраординарное событие, кровавое не дай бог, не повлияет?
Дмитрий Кудин:
Мудрый, трудолюбивый народ. Почему в прошлом году так в том числе произошло? Потому что люди работали, им некогда было заниматься политикой. Дети подрастали, подрастающее поколение, молодое, они увлеклись медийным этим пространством, фейками, которые им рисовали из-за границы. А уже когда коснулось, посмотрели, к чему привело, одумались. И людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведешь. А то, что будет провокация – ребята очень грамотно, красиво сработают из служб.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня должны усилить, чтобы народ понимал на чьих, что то, что произошло – это на руках Тихановской, Латушко. На руках этих провокаторов.
Дмитрий Кудин:
И заказчиков их.