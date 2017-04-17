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Чем отличается контракт от договора. «Открытый разговор» о формах трудоустройства

17 апреля 2017 09:46
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Новости Беларуси. Варианты найма персонала, права и обязанности сотрудников и работодателей обсуждали в программе «Открытый разговор». Эксперты: главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования Вадим Браташ, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл» Елена Савеня.

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# общество # Трудовые отношения

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