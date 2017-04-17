Чем отличается контракт от договора. «Открытый разговор» о формах трудоустройства

Новости Беларуси. Варианты найма персонала, права и обязанности сотрудников и работодателей обсуждали в программе «Открытый разговор». Эксперты: главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования Вадим Браташ, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл» Елена Савеня.

Как быстро должны завести трудовую при приёме на работу?

Потерял трудовую. Кто должен её восстанавливать?

Работодателю запрещено требовать рекомендации с прежнего места труда

Работа по договору подряда. Положен ли больничный и отпуск?

Что лучше – контракт или бессрочный договор найма?

Что должно быть прописано в трудовом договоре?

«Поработаете пару недель, а потом мы с Вами заключим контракт». Это – незаконно

Какая у тебя группа крови и пройдёшь ли детектор лжи? Как нанимают на работу в разных странах