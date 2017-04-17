Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!

Десантник, командир и инструктор служебной собаки Екатерина Макаревич уже больше трёх лет служит в подразделении Сил специальных операций.

Каждое утро на работу Екатерина приходит с удовольствием. Кстати, именно на службе девушка встретила будущего супруга.

Девушка с детства любила собак. Магнитик или статуэтка с изображением четырёхлапых для маленькой Кати был лучшим подарком. Конечно, перед знакомством с Джесси сержант волновалась, что собака может не принять. Но правильный подход был найден, теперь это крепкая и слаженная пара.

На задания Катя и Джесси выезжают в любое время суток и всегда отлично справляются – они считаются одной из лучших пар. Сержанта ценят коллеги и утверждают, что в поблажках Катя не нуждается.

Сержант Макаревич верна синему берету. Девушка ежедневно оттачивает навыки боевой подготовки, прыжков с парашютом, ведь реакция в небе должна быть молниеносной.

Казалось бы, откуда в такой прелестной девушке воинская выдержка, умение управлять подчинёнными и покорят небо? Ответ прост, когда человек оказывается на своём месте, ему подвластно всё, а результаты превосходят ожидания.

Женской профессию Кати не назовёшь. Однако немало кузнецов, хирургов, милиционеров – женщины. А это говорит о том, что в работе главное – профессионализм, а не половая принадлежность.