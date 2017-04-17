Потерял трудовую. Кто должен её восстанавливать?

Новости Беларуси. К кому обращаться в случае утери документа о трудоустройстве, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Савеня, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл»:

Если, в случае утери трудовой книжки, работник обратился к предыдущему своему нанимателю в течение 6 месяцев, то обязанность по восстановлению трудовой книжки лежит на прежнем нанимателе. В случае, если прошёл уже срок более 6 месяцев, то обязанность по выдаче дубликата уже лежит на новом нанимателе.