Какая у тебя группа крови и пройдёшь ли детектор лжи? Как нанимают на работу в разных странах
О необычных методах тестирования потенциальных сотрудников рассказали в программе «Открытый разговор».
Система пожизненного найма сотрудников действует в Японии. Пришёл на предприятие после ВУЗа – и, будь добр, трудись до пенсии. Работника, у которого стаж службы в компании более 5 лет, как правило, уже не принимают к другому нанимателю. Зато в рамках одной компании сотрудник может поменять несколько мест, сменить сферу деятельности, продвинуться по службе.
В Южной Корее специалиста не возьмут на работу в компанию, если он не подходит по группе крови. По мнению корейцев, от этого зависят целеустремленность, аккуратность, лояльность, творческие и организаторские способности человека.
В Соединенных Штатах кандидатов проверяют на детекторе лжи.
На многих африканских предприятиях для найма менеджеров, например, действует и возрастной ценз – претендент должен быть не моложе 40 лет.
В Соединенных Штатах, Великобритании и Германии кандидатуры будущих сотрудников обязательно согласовывают с профсоюзом или с производственным советом. В случае, если наниматель не согласен с профсоюзом, например, в Германии, окончательное решение выносит специальная примирительная комиссия.
Во Франции при приёме на работу учитывают престижность учебного заведения, которое окончил соискатель. Выпускникам элитных отечественных и зарубежных ВУЗов французские работодатели гарантируют 10-15%-ную доплату к окладу.