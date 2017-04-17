Какая у тебя группа крови и пройдёшь ли детектор лжи? Как нанимают на работу в разных странах

О необычных методах тестирования потенциальных сотрудников рассказали в программе «Открытый разговор». Система пожизненного найма сотрудников действует в Японии. Пришёл на предприятие после ВУЗа – и, будь добр, трудись до пенсии. Работника, у которого стаж службы в компании более 5 лет, как правило, уже не принимают к другому нанимателю. Зато в рамках одной компании сотрудник может поменять несколько мест, сменить сферу деятельности, продвинуться по службе.



В Южной Корее специалиста не возьмут на работу в компанию, если он не подходит по группе крови. По мнению корейцев, от этого зависят целеустремленность, аккуратность, лояльность, творческие и организаторские способности человека.

В Соединенных Штатах кандидатов проверяют на детекторе лжи.