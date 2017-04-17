«Поработаете пару недель, а потом мы с Вами заключим контракт». Это – незаконно

Новости Беларуси. На что обратить внимание при устройстве на работу, рассказали в программе «Открытый разговор».

Что нужно учитывать, когда подписываешь договор? Может быть, семь раз прочти и один раз подпиши?

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:

Не следует идти на поводу у нанимателя, который предлагает предварительные испытания до заключения трудового договора. То есть: «Вы поработаете у меня пару недель, я посмотрю на Вас, а потом мы с Вами заключим контракт». Это – незаконно.

Нельзя просто так отдавать трудовую книжку, надо требовать расписку.

Елена Савеня, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл»:

Чтобы все условия, которые устно проговаривались работником с нанимателем на собеседовании, всё-таки, были прописаны в контракте. Обязательно хранить у себя на руках один экземпляр контракта. И, всё-таки, читать иногда Трудовой Кодекс, чтобы уметь постоять за себя.