Что должно быть прописано в трудовом договоре?

Новости Беларуси. На что обратить внимание при заключении контракта, рассказали в программе «Открытый разговор».

Наниматели зачастую предлагают подписывать шаблонные договоры. На что стоит обращать внимание? Не закрывать глаза на какие вещи?

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:

Должен быть указан размер тарифной ставки, либо должностного оклада работника, выраженные в денежных единицах Республики Беларусь.

Также должны быть указаны размеры премий, доплат, надбавок, других поощрительных выплат.

Недопустимо в данном случае, как многие наниматели делают это – ссылка на штатное расписание, на положение об оплате труда.

Елена Савеня, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл»:

Я бы ещё обратила внимание на испытательный срок – предусмотрен он или нет данным трудовым договором.