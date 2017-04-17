Работодателю запрещено требовать рекомендации с прежнего места труда

Новости Беларуси. Какие документы необходимо предоставлять для устройства на работу, рассказали в программе «Открытый разговор».
Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:
Нанимателю запрещается требовать такие документы, как рекомендательные письма, характеристики с прежнего места работы.
Казалось бы, что тут плохого в характеристике?
Вадим Браташ:
А, если, допустим, работник не совсем красиво расстался со своим бывшим работодателем? Посудите сами: даст ли ему бывший работодатель хорошую характеристику?
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