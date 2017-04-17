Работодателю запрещено требовать рекомендации с прежнего места труда

Новости Беларуси. Какие документы необходимо предоставлять для устройства на работу, рассказали в программе «Открытый разговор».

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:

Нанимателю запрещается требовать такие документы, как рекомендательные письма, характеристики с прежнего места работы.

Казалось бы, что тут плохого в характеристике?

Вадим Браташ:

А, если, допустим, работник не совсем красиво расстался со своим бывшим работодателем? Посудите сами: даст ли ему бывший работодатель хорошую характеристику?