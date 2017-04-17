Сколько часов в день нужно отработать по договору подряда?

Новости Беларуси. Предусмотрены ли гражданско-правовым договором фиксированные смены и отработки, рассказали в программе «Открытый разговор».
Наталья (г. Могилёв):
Трудоустроилась по договору подряда. Расчёт производится по акту выполненных работ, но руководитель заставляет меня соблюдать режим работы, ругает за опоздания.
Когда я у него отпросилась на полдня, заставил отрабатывать в субботу.
Правомерно ли поступает руководитель?
Елена Савеня, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл»:
Неправомерно поступает в данном случае наниматель, потому что только в трудовых договорах, в контрактах есть обязательное условие, где должен быть прописан режим труда и отдыха.
В гражданско-правовых договорах такой нормы нет.
Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:
Хотелось бы ещё дополнить. Если отношения гражданско-правовые носят признаки трудовых отношений, у работника есть право потребовать от нанимателя заключить трудовой договор. Если он требует, допустим, соблюдения распорядка дня, если он ведёт табель использования рабочего времени работника.
Чем отличается контракт от договора. «Открытый разговор» о формах трудоустройства