Сколько часов в день нужно отработать по договору подряда?

Новости Беларуси. Предусмотрены ли гражданско-правовым договором фиксированные смены и отработки, рассказали в программе «Открытый разговор».

Наталья (г. Могилёв):

Трудоустроилась по договору подряда. Расчёт производится по акту выполненных работ, но руководитель заставляет меня соблюдать режим работы, ругает за опоздания.

Когда я у него отпросилась на полдня, заставил отрабатывать в субботу.

Правомерно ли поступает руководитель?

Елена Савеня, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл»:

Неправомерно поступает в данном случае наниматель, потому что только в трудовых договорах, в контрактах есть обязательное условие, где должен быть прописан режим труда и отдыха.

В гражданско-правовых договорах такой нормы нет.

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:

Хотелось бы ещё дополнить. Если отношения гражданско-правовые носят признаки трудовых отношений, у работника есть право потребовать от нанимателя заключить трудовой договор. Если он требует, допустим, соблюдения распорядка дня, если он ведёт табель использования рабочего времени работника.