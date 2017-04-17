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Как быстро должны завести трудовую при приёме на работу?

17 апреля 2017 09:46
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Новости Беларуси. Сколько дней отводится на оформление документа о трудоустройстве, рассказали в программе «Открытый разговор».

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:
Согласно статье 50-ой Трудового Кодекса Республики Беларусь, наниматель обязан вести трудовые книжки на всех работников, работающих у него более 5 дней. А для впервые поступивших на работу, для которых это является первым рабочим местом – ­не позднее 7 дней с даты приёма на работу. Если у работника имеется трудовой договор, заключённый с нанимателем, то он может обратиться в суд с иском о понуждении нанимателя, внесении записи в трудовую книжку, в соответствии с трудовым договором. 

Чем отличается контракт от договора. «Открытый разговор» о формах трудоустройства

# общество # Трудовые отношения

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