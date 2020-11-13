«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами

Новости Беларуси. Вторая волна коронавируса не обходит стороной и Беларусь. С учетом опыта, полученного весной и летом, отечественные медики готовы к любому варианту развития событий, хотя продолжают настаивать: многое зависит от каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элементарные меры предосторожности – маска и социальная дистанция – помогут сохранить здоровье и не перегрузить систему здравоохранения. На помощь медикам сейчас пришли и будущие врачи и медсестры. Репортаж Вероники Кудринецкой. Работа врачей и сознательность граждан – рецепт вакцины от COVID-19 в условиях второй волны заболеваемости. Такой симбиоз позволит добиться положительных результатов. И пока медики перепрофилируют больницы и клиники под так называемые ковидные учреждения, задача объектов социальной сферы – создать максимально комфортные санитарно-эпидемиологические условия.

Ирина Тупик, заместитель главного врача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Прежде всего контроль состояния здоровья работников, создание и выполнение условий по социальному дистанцированию. Если это отделение связи, банки, почты и так далее, там должна быть в обязательном порядке разметка. Носить или не носить? Масочный режим шагает по стране. Для четверти регионов Беларуси эта процедура уже обязательная.

Михаил Панес, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова:

Считаю, что очень удачно мы справились с первой волной и ко второй волне подошли уже, в принципе, более психологически подготовленными, материально, даже технически. Потому что благодаря нашей администрации мы закупили множество кислородных концентраторов. У нас есть портфель препаратов, которые используются именно в этой борьбе. Есть утвержденные Минздравом протоколы, и, в принципе, на данный момент они работают.

Врачи находятся на передовой, работают на износ. На помощь опытным коллегам приходят студенты медицинских вузов.

Виктория Федорова, студентка 5-го курса Белорусского государственного медицинского университета:

Было страшно, родителям было страшно, мне было страшно. Но когда ты приезжаешь на работу, видишь своих напарниц, которые уже работают, которые в этих костюмах, понимаешь, что все работают и ты тоже должна работать, потому что не хватает людей. Поддерживали друг друга, заменяли, выходили во внеурочное время. Но все же лучше лишний раз перестраховаться, ведь дальше – красная зона.

Евгений Сергеев, студент 5-го курса Белорусского государственного медицинского университета:

Как говорится, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Пандемия закаляет этих ребят каждый день. Кристина Кетько хоть и не работает с ковидными пациентами напрямую, но борьбу с невидимым врагом ведет ежечасно.

Кристина Кетько, студентка 6-го курса Белорусского государственного медицинского университета:

Наша работа заключается в том, что мы созваниваемся с пациентами, собираем эпидемиологический анамнез, круг контактных лиц. Далее информацию о контактных мы направляем на поликлиники для дальнейшего их обследования.

Таких студентов и ординаторов перевели на обучение по индивидуальному плану. Многие занимаются дополнительно дома, даже после тяжелой восьмичасовой смены.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Таких ребят у нас сегодня работает более 700. Студентов, будущих врачей, которые трудоустроены в лечебные учреждения Минска. Кроме лечебных учреждений, это амбулаторное и поликлиническое звено, стационары, больницы, центры гигиены и эпидемиологии.

Но сегодня у них передышка. Вне красной зоны есть возможность увидеть сокурсников, пообщаться с преподавателями и услышать благодарность из уст ректора. В торжественной обстановке будущим медикам вручили грамоты и дипломы за отвагу и смелость в борьбе с пандемией.