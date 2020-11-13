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«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами

13 ноября 2020 20:56
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Новости Беларуси. Вторая волна коронавируса не обходит стороной и Беларусь. С учетом опыта, полученного весной и летом, отечественные медики готовы к любому варианту развития событий, хотя продолжают настаивать: многое зависит от каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-1

Элементарные меры предосторожности – маска и социальная дистанция – помогут сохранить здоровье и не перегрузить систему здравоохранения. На помощь медикам сейчас пришли и будущие врачи и медсестры.

Репортаж Вероники Кудринецкой.

Работа врачей и сознательность граждан – рецепт вакцины от COVID-19 в условиях второй волны заболеваемости. Такой симбиоз позволит добиться положительных результатов. И пока медики перепрофилируют больницы и клиники под так называемые ковидные учреждения, задача объектов социальной сферы – создать максимально комфортные санитарно-эпидемиологические условия.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-4

Ирина Тупик, заместитель главного врача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Прежде всего контроль состояния здоровья работников, создание и выполнение условий по социальному дистанцированию. Если это отделение связи, банки, почты и так далее, там должна быть в обязательном порядке разметка.

Носить или не носить? Масочный режим шагает по стране. Для четверти регионов Беларуси эта процедура уже обязательная.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-7

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Шансы заразиться COVID-19 через концентрацию вируса в воздухе малы, но крупные выделения изо рта или носа больного гарантированно передадут вам бактерии. Защитная маска работает как барьер, к тому же не дает вашим выделениям попасть на других. Это, если хотите, признак вежливости и весомое подспорье в нелегком деле медиков.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-10

Михаил Панес, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова:
Считаю, что очень удачно мы справились с первой волной и ко второй волне подошли уже, в принципе, более психологически подготовленными, материально, даже технически. Потому что благодаря нашей администрации мы закупили множество кислородных концентраторов. У нас есть портфель препаратов, которые используются именно в этой борьбе. Есть утвержденные Минздравом протоколы, и, в принципе, на данный момент они работают.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-13

Врачи находятся на передовой, работают на износ. На помощь опытным коллегам приходят студенты медицинских вузов.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-16

Виктория Федорова, студентка 5-го курса Белорусского государственного медицинского университета:
Было страшно, родителям было страшно, мне было страшно. Но когда ты приезжаешь на работу, видишь своих напарниц, которые уже работают, которые в этих костюмах, понимаешь, что все работают и ты тоже должна работать, потому что не хватает людей. Поддерживали друг друга, заменяли, выходили во внеурочное время.

Но все же лучше лишний раз перестраховаться, ведь дальше – красная зона.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-19

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Как изнутри выглядит красная зона Гродненской областной кардиологии?

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Сперва Виктория и десятки таких же как она студентов были волонтерами: разносили лекарства и продукты пожилым людям. А когда в университете предложили поработать в COVID-госпитале, любопытство взяло вверх.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-22

Евгений Сергеев, студент 5-го курса Белорусского государственного медицинского университета:
Как говорится, теория без практики мертва, а практика без теории слепа.

Пандемия закаляет этих ребят каждый день. Кристина Кетько хоть и не работает с ковидными пациентами напрямую, но борьбу с невидимым врагом ведет ежечасно.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-25

Кристина Кетько, студентка 6-го курса Белорусского государственного медицинского университета:
Наша работа заключается в том, что мы созваниваемся с пациентами, собираем эпидемиологический анамнез, круг контактных лиц. Далее информацию о контактных мы направляем на поликлиники для дальнейшего их обследования.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-28

Таких студентов и ординаторов перевели на обучение по индивидуальному плану. Многие занимаются дополнительно дома, даже после тяжелой восьмичасовой смены.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-31

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Таких ребят у нас сегодня работает более 700. Студентов, будущих врачей, которые трудоустроены в лечебные учреждения Минска. Кроме лечебных учреждений, это амбулаторное и поликлиническое звено, стационары, больницы, центры гигиены и эпидемиологии.

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-34

Но сегодня у них передышка. Вне красной зоны есть возможность увидеть сокурсников, пообщаться с преподавателями и услышать благодарность из уст ректора. В торжественной обстановке будущим медикам вручили грамоты и дипломы за отвагу и смелость в борьбе с пандемией. 

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами-37

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Можно сколько угодно рассказывать про уникальное оборудование и навык врачей, но лучше всего о достижениях говорят спасенные жизни.

# Коронавирус # общество # Ирина Тупик # Михаил Панес # Виктория Федорова # Евгений Сергеев # Кристина Кетько # Сергей Рубникович # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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