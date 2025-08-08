Лукашенко – журналисту Time: не надо нас заставлять мобилизовываться

Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель. Ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект.
Если не урегулировать конфликт, куда это приведет. И что будет с экономиками наших стран союзного пространства. Президент ответил непопулярно, но откровенно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Лучше меня Путина вряд ли какой-то лидер в мире знает. У нас с ним абсолютно доверительные и добрые отношения. Это не значит, что я не имею своей точки зрения. Ну, наверное, рискну сказать, что никто так откровенно ему не говорит в глаза (и внутри страны, и за пределами), как я могу с ним разговаривать.
Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):
Да, и вы могли бы посоветовать Трампу, как ему выстраивать отношения с Россией?
Александр Лукашенко:
Я бы многое ему мог посоветовать, сказать, охарактеризовать и описать вообще, как выстраивать отношения Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Большая опасность, что вы приведете нас к тому, что мы будем вынуждены, как воюющая сторона, мобилизовываться. Ну пример есть – Великая Отечественная война, во Вторую в мировую войну, когда мобилизовался весь Советский Союз.
Ресурсы, чтобы мобилизоваться, всякие – и людские, и экономические возможности – в России и Беларуси существуют. А в войну это прежде всего военный комплекс, военно-промышленный комплекс. Этого добра у нас хватает, и многое мы можем. Да, у вас там в какой-то степени, может, больше передовых ракет, еще чего-то, да, я могу согласиться.
Но то, что есть у нас, достаточно для ведения современной войны в Украине – это точно. Поэтому мы еще не мобилизовывались, поэтому не надо заявлять о том, что… Риски – да, но чтобы мы уже на коленях стояли – этого нет и никогда не будет, потому что вы можете довести нас с Россией до мобилизации. Не надо нас заставлять мобилизовываться. Это 150 миллионов человек, не надо, чтобы они мобилизовывались. И у нас может случиться так, что мобилизация произойдет, это самое главное, не только в экономике, но в наших головах. Если так произойдет – все.
Мировым СМИ настолько интересен наш Президент, что часть вопросов касалась внутренней повестки. Американский журналист спросил о планах известного в мире политического долгожителя и о преемнике Лукашенко.
Лукашенко рассказал в интервью, каким хочет видеть своего преемника.
Что и говорить, такие, как Лукашенко – легенды. Европейские политики с подавленной индивидуальностью таким, как Трамп, неинтересны. А тут игра, политическое противостояние. Путин, Си – это мировые лидеры. И в мире политики только один человек так близок с ними обоими. И к тому же он всегда готов искренне ответить, сказать важное и дать результативный прогноз. Поэтому не только на страницах одноименного мирового издания и не только сегодня – Time Первого.
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