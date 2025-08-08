Лукашенко – журналисту Time: не надо нас заставлять мобилизовываться

Если не урегулировать конфликт, куда это приведет. И что будет с экономиками наших стран союзного пространства. Президент ответил непопулярно, но откровенно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лучше меня Путина вряд ли какой-то лидер в мире знает. У нас с ним абсолютно доверительные и добрые отношения. Это не значит, что я не имею своей точки зрения. Ну, наверное, рискну сказать, что никто так откровенно ему не говорит в глаза (и внутри страны, и за пределами), как я могу с ним разговаривать.

Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

Да, и вы могли бы посоветовать Трампу, как ему выстраивать отношения с Россией?

Александр Лукашенко:

Я бы многое ему мог посоветовать, сказать, охарактеризовать и описать вообще, как выстраивать отношения Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Большая опасность, что вы приведете нас к тому, что мы будем вынуждены, как воюющая сторона, мобилизовываться. Ну пример есть – Великая Отечественная война, во Вторую в мировую войну, когда мобилизовался весь Советский Союз.

Ресурсы, чтобы мобилизоваться, всякие – и людские, и экономические возможности – в России и Беларуси существуют. А в войну это прежде всего военный комплекс, военно-промышленный комплекс. Этого добра у нас хватает, и многое мы можем. Да, у вас там в какой-то степени, может, больше передовых ракет, еще чего-то, да, я могу согласиться.

Но то, что есть у нас, достаточно для ведения современной войны в Украине – это точно. Поэтому мы еще не мобилизовывались, поэтому не надо заявлять о том, что… Риски – да, но чтобы мы уже на коленях стояли – этого нет и никогда не будет, потому что вы можете довести нас с Россией до мобилизации. Не надо нас заставлять мобилизовываться. Это 150 миллионов человек, не надо, чтобы они мобилизовывались. И у нас может случиться так, что мобилизация произойдет, это самое главное, не только в экономике, но в наших головах. Если так произойдет – все.