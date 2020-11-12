«На мне защитный костюм – это не ради красивой картинки». Что сейчас происходит в белорусских больницах

Новости Беларуси. К лечению пациентов с COVID-19 подключаются все больше стационаров. Еще весной в каждой области страны была разработана стратегия, как белорусская медицина должна противостоять вызовам пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня все идет согласно намеченному плану. Есть необходимый коечный резерв, а некоторые больницы перепрофилированы. Медики Гродненского областного клинического кардиологического центра начали работать помимо основного профиля с коронавирусной инфекцией. А в Витебске поликлиники оснащают генераторами холодного тумана для дезинфекции. Подробнее – в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Статистика по коронавирусу в мире, конечно, впечатляет, но не настолько, как поход в больницу, особенно в реанимацию, где лежат и молодые, и пожилые. И понимаешь, что COVID не щадит никого. На мне защитный костюм – это не ради красивой картинки. Мы находимся в Гродненском кардиоцентре, где медицинский персонал уже вторую неделю борется с коронавирусом, демонстрируя профессиональный героизм и помогая даже самым тяжелым пациентам вернуться домой.

Усталые глаза и чувство долга. 30 лет Галина Мадекина лечила сердечно-сосудистые заболевания, но в последние дни ее отделение интервенционной кардиологии наполнили люди со сложными коронавирусными пневмониями. Уже в первую ночь привезли по скорой 30 человек.

Заведующая говорит: и подумать не могла, что мир столкнется с такой инфекцией, когда даже кардиологам придется стать на передовую. Врач готова помогать больным и днем и ночью, но и пусть люди помогут медикам – элементарно наденут маски.

Галина Мадекина, заведующая отделением интервенционной кардиологии Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Немножко непривычно, но, в принципе, тяжелыми пациентами мы всегда занимались, сложными, и адаптировались. Есть элементарные вещи: соблюдение эпидрежима, особенно в общественном транспорте, в общественных местах. Люди почему-то недооценивают. Вот мне хотелось бы иногда, чтобы показали тяжелых больных или реанимацию, чтобы просто посмотрели, как это может быть.

И мы покажем. Но для начала объясним, как сейчас устроена больница. Как изнутри выглядит красная зона Гродненского областной кардиологии? Врачи знают: болезнь коварная, есть периоды мнимого улучшения самочувствия человека, а потом резкое ухудшение. Поэтому задача медиков – вести круглосуточное наблюдение.

Лекарствами больница полностью обеспечена. Консультирует персонал профессорско-преподавательский состав Гродненского медицинского университета.

Наталья Белюк, заместитель главного врача Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Наши врачи имели дело с коронавирусной инфекцией еще до перепрофилирования. Так как пациенты кардиологического профиля, поступающие с острой патологией, в сопутствующих заболеваниях часто имели коронавирусную инфекцию. Приходилось лечить не только кардиологическую патологию, но и инфекционную.

Еще один аргумент в пользу перепрофилирования именно кардиоцентра – были точки подключения кислорода. Ими обеспечены все койки. Сейчас в каждом отделении установлено около пяти рециркуляторов для обеззараживания воздуха и до 25 бактерицидных облучателей. Перед каждой дверью – обеззараживающие коврики. Безопасность для медиков на первом месте. «Честно сказать, очень тяжело в нём». Показываем костюм для красных зон коронавирусных отделений Медперсонал кардиоцентра сегодня сосредоточен на борьбе с COVID-19. Профессионалов здесь хватает. Они верны клятве.

Наталья Белюк:

Наши врачи оказывают помощь любым пациентам нуждающимся, независимо от их профессии, политических взглядов, состояния. Самое главное для врачей – это то, чтобы пациент выздоровел. «Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники

Что бы укротить вирус, здесь буквально на днях начали применять генератор холодного тумана. Вторая волна коронавируса оказалась сильнее первой. Белорусское здравоохранение готово. Но и каждый человек должен постараться снизить нагрузку на стационары.