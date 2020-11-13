В Минске установят более 400 модульных конструкций для сбора мусора. Что это и для чего они нужны?

Новости Беларуси. Во дворах Минска к середине декабря установят около 400 модульных конструкций для сбора отходов и вторсырья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их решили устанавливать во дворах тех домов, жильцы которых отказываются от использования мусоропровода.

Поскольку модули легко монтируются и демонтируются, согласовать места их установки проще, чем построить постоянную контейнерную площадку. Модули предназначены для сбора вторсырья, твердых коммунальных крупногабаритных отходов. Для удобства жильцов мусорные баки разместят недалеко от подъездов.

Надежда Ивушкина, главный специалист отдела по землеустройству и капитальному ремонту дворовых территорий Минского городского жилищного хозяйства:

В рамках программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» выделены средства оператором вторичных материальных ресурсов. Исполнителем данной программы является Мингорисполком, в связи с чем они проводили конкурс по выбору исполнителя на установку и доставку модульных конструкций на дворовых территориях. В первую очередь будут устанавливаться на придомовых территориях, где требуется заваривание стволов мусоропровода. Таким образом будут создаваться условия для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, что в последующем позволит заварить стволы мусоропровода.