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В Минске установят более 400 модульных конструкций для сбора мусора. Что это и для чего они нужны?

13 ноября 2020 19:55
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Новости Беларуси. Во дворах Минска к середине декабря установят около 400 модульных конструкций для сбора отходов и вторсырья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их решили устанавливать во дворах тех домов, жильцы которых отказываются от использования мусоропровода.

В Минске установят более 400 модульных конструкций для сбора мусора. Что это и для чего они нужны?-1

Поскольку модули легко монтируются и демонтируются, согласовать места их установки проще, чем построить постоянную контейнерную площадку. Модули предназначены для сбора вторсырья, твердых коммунальных крупногабаритных отходов. Для удобства жильцов мусорные баки разместят недалеко от подъездов.

В Минске установят более 400 модульных конструкций для сбора мусора. Что это и для чего они нужны?-4

Надежда Ивушкина, главный специалист отдела по землеустройству и капитальному ремонту дворовых территорий Минского городского жилищного хозяйства:
В рамках программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» выделены средства оператором вторичных материальных ресурсов. Исполнителем данной программы является Мингорисполком, в связи с чем они проводили конкурс по выбору исполнителя на установку и доставку модульных конструкций на дворовых территориях. В первую очередь будут устанавливаться на придомовых территориях, где требуется заваривание стволов мусоропровода. Таким образом будут создаваться условия для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, что в последующем позволит заварить стволы мусоропровода.

В Минске установят более 400 модульных конструкций для сбора мусора. Что это и для чего они нужны?-7

В столице может появиться мусороперерабатывающий завод. Проект планируют разработать в рамках национальной программы «Энергосбережение». Строительство запланировано в ближайшую пятилетку. Мусоросжигательный завод будет способен переработать около 500 тысяч тонн отходов в год.

# Мусор # общество # Надежда Ивушкина # Фотофакт

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