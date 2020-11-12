Почему коронавирус «вальсирующий» и чем можно помочь врачам? Рассказывает председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Новости Беларуси. Подробнее о готовности минских клиник ко второй волне COVID-19, о введении обязательного масочного режима и изменениях в работе медучреждений в студии Новости «24 часа» рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.

Мы продумываем вперед целый ряд мероприятий по оказанию помощи жителям нашего города Татьяна Савчик, СТВ:

На этой неделе вы уже приступили к своим должностным обязанностям, возглавили столичное здравоохранение. Надо признать, не самый простой период, вторая волна COVID-19. Хотелось бы услышать ваше мнение: насколько столичные клиники готовы к этому периоду (конечно, с учетом весенне-летнего опыта). Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Я хочу отметить, что действительно такое не очень простое время в развитии течения COVID-инфекции, эпидемиологической ситуации. Но, кем бы ни был врач – начальником управления, заведующим отделением, просто врачом либо медицинским работником среднего звена – это люди, которые всегда готовы прийти на помощь жителям нашего города. Я бы сказала, что понятие готовности стационаров, клиник включает несколько понятий. Прежде всего наш золотой фонд – это кадровый потенциал. Потому что наши врачи, медсестры, нянечки – с учетом опыта первой волны, когда было многое неожиданно, было очень сложно: где-то не хватало средств индивидуальной защиты, где-то не хватало знаний, где-то не хватало, наверное, времени, они очень героически отнеслись к этому – и сейчас они встретили уже эту вторую волну в полной готовности. Я хочу сказать, что мы продумываем вперед целый ряд мероприятий по оказанию помощи жителям нашего города.

Когда маска спущена ниже носовых ходов, она, конечно, не очень эффективна Татьяна Савчик:

Обязательный масочный режим. Хотелось бы обсудить эту тему подробнее. Он уже существует во многих областях страны, сегодня было принято решение о введении масочного режима в столице. Еще раз хотелось бы услышать ваше мнение: насколько маска снижает риск заражения? Потому что у многих различная реакция по этому поводу. Жанна Казаченок:

Введение масочного режима является очень важным мероприятием для нашего города. Я очень прошу жителей нашего города правильно понять эту меру, поскольку ношение маски снижает… я не могу вам сказать в процентном отношении, но значительно снижает риск заболевания и нагрузку на учреждения здравоохранения Минска. Мы не должны забывать, что медицинскую помощь оказывают такие же люди, как все жители города Минска, только с медицинским образованием. Кадровый потенциал города очень необходимо беречь для того, чтобы в последующем в адекватном объеме оказывали медицинскую помощь.

Татьяна Савчик:

Тут очевидно, что еще важны правила ношения маски. Потому что даже сейчас можно встретить в столице такую ситуацию: заходишь в торговый центр, и тот же кассир может опустить маску на уровень рта и считать, что принял все возможные меры безопасности. Имеет ли она этот эффект в таком случае? Какие правила? Жанна Казаченок:

Правила ношения маски сейчас полностью в информационной сети оговорены. Понятно, что должна маска закрывать слизистые оболочки носовых ходов и рта. Правила ношения маски? Конечно же, когда она спущена ниже носовых ходов, она, конечно, не очень эффективна.

Мы сейчас отрабатываем механизмы и будем предусматривать пути заочной выписки рецептов и листков нетрудоспособности Татьяна Савчик:

Одно из нововведений, которые были приняты, чтобы разгрузить врачей, – что выписку листов нетрудоспособности, рецептов сейчас могут делать медсестры и фельдшеры. Как это сегодня будет работать и можно ли это делать дистанционно? Жанна Казаченок:

Разрешена выдача листков нетрудоспособности медицинскому персоналу со средним специализированным образованием. Это значительно облегчит работу практикующих врачей, которые оказывают непосредственную помощь больным пациентам с COVID-19. Читайте также: Больничные теперь смогут выдавать медработники со средним специальным образованием. Решение Минздрава В России создали тест-системы, способные выявить коронавирус при отсутствии симптомов Deutsche Bank предложил ввести 5% налога для тех, кто в пандемию работает из дома Свежее разрешение. Естественно, оно вовремя пришло, мы сейчас отрабатываем механизмы и будем предусматривать пути заочной выписки рецептов и листков нетрудоспособности.

Мы планируем еще привлечь и последние курсы студентов медицинских училищ Татьяна Савчик:

Сейчас на помощь в COVID-клиники Минска приходят студенты. Как эта работа организована? Жанна Казаченок:

Огромное спасибо нашей молодежи, которая откликнулась. Я не буду цифры озвучивать, но студенты Минского государственного медицинского университета направлены в детские, взрослые поликлиники, стационары. Они работают в кол-центрах, делают обходы пациентов, следят за состоянием здоровья пациентов. Является очень серьезной поддержкой наше подрастающее поколение врачей. На данном этапе помогают студенты-волонтеры, но мы планируем еще привлечь и последние курсы студентов медицинских училищ.