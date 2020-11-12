Почему коронавирус «вальсирующий» и чем можно помочь врачам? Рассказывает председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Новости Беларуси. Подробнее о готовности минских клиник ко второй волне COVID-19, о введении обязательного масочного режима и изменениях в работе медучреждений в студии Новости «24 часа» рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.
Мы продумываем вперед целый ряд мероприятий по оказанию помощи жителям нашего города
Татьяна Савчик, СТВ:
На этой неделе вы уже приступили к своим должностным обязанностям, возглавили столичное здравоохранение. Надо признать, не самый простой период, вторая волна COVID-19. Хотелось бы услышать ваше мнение: насколько столичные клиники готовы к этому периоду (конечно, с учетом весенне-летнего опыта).
Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Я хочу отметить, что действительно такое не очень простое время в развитии течения COVID-инфекции, эпидемиологической ситуации. Но, кем бы ни был врач – начальником управления, заведующим отделением, просто врачом либо медицинским работником среднего звена – это люди, которые всегда готовы прийти на помощь жителям нашего города.
Я бы сказала, что понятие готовности стационаров, клиник включает несколько понятий. Прежде всего наш золотой фонд – это кадровый потенциал. Потому что наши врачи, медсестры, нянечки – с учетом опыта первой волны, когда было многое неожиданно, было очень сложно: где-то не хватало средств индивидуальной защиты, где-то не хватало знаний, где-то не хватало, наверное, времени, они очень героически отнеслись к этому – и сейчас они встретили уже эту вторую волну в полной готовности. Я хочу сказать, что мы продумываем вперед целый ряд мероприятий по оказанию помощи жителям нашего города.
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В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?
Пользуясь возможностью, я очень хочу попросить, призвать даже жителей нашего города. Вот сегодня как раз ввели решением Горисполкома масочный режим – не относиться к этому как к чему-то такому, «не относящемуся лично ко мне». Это очень важно. Масочный режим – личная защита каждого.
Когда маска спущена ниже носовых ходов, она, конечно, не очень эффективна
Татьяна Савчик:
Обязательный масочный режим. Хотелось бы обсудить эту тему подробнее. Он уже существует во многих областях страны, сегодня было принято решение о введении масочного режима в столице. Еще раз хотелось бы услышать ваше мнение: насколько маска снижает риск заражения? Потому что у многих различная реакция по этому поводу.
Жанна Казаченок:
Введение масочного режима является очень важным мероприятием для нашего города. Я очень прошу жителей нашего города правильно понять эту меру, поскольку ношение маски снижает… я не могу вам сказать в процентном отношении, но значительно снижает риск заболевания и нагрузку на учреждения здравоохранения Минска.
Мы не должны забывать, что медицинскую помощь оказывают такие же люди, как все жители города Минска, только с медицинским образованием. Кадровый потенциал города очень необходимо беречь для того, чтобы в последующем в адекватном объеме оказывали медицинскую помощь.
Татьяна Савчик:
Тут очевидно, что еще важны правила ношения маски. Потому что даже сейчас можно встретить в столице такую ситуацию: заходишь в торговый центр, и тот же кассир может опустить маску на уровень рта и считать, что принял все возможные меры безопасности. Имеет ли она этот эффект в таком случае? Какие правила?
Жанна Казаченок:
Правила ношения маски сейчас полностью в информационной сети оговорены. Понятно, что должна маска закрывать слизистые оболочки носовых ходов и рта. Правила ношения маски? Конечно же, когда она спущена ниже носовых ходов, она, конечно, не очень эффективна.
Мы сейчас отрабатываем механизмы и будем предусматривать пути заочной выписки рецептов и листков нетрудоспособности
Татьяна Савчик:
Одно из нововведений, которые были приняты, чтобы разгрузить врачей, – что выписку листов нетрудоспособности, рецептов сейчас могут делать медсестры и фельдшеры. Как это сегодня будет работать и можно ли это делать дистанционно?
Жанна Казаченок:
Разрешена выдача листков нетрудоспособности медицинскому персоналу со средним специализированным образованием. Это значительно облегчит работу практикующих врачей, которые оказывают непосредственную помощь больным пациентам с COVID-19.
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Свежее разрешение. Естественно, оно вовремя пришло, мы сейчас отрабатываем механизмы и будем предусматривать пути заочной выписки рецептов и листков нетрудоспособности.
Мы планируем еще привлечь и последние курсы студентов медицинских училищ
Татьяна Савчик:
Сейчас на помощь в COVID-клиники Минска приходят студенты. Как эта работа организована?
Жанна Казаченок:
Огромное спасибо нашей молодежи, которая откликнулась. Я не буду цифры озвучивать, но студенты Минского государственного медицинского университета направлены в детские, взрослые поликлиники, стационары. Они работают в кол-центрах, делают обходы пациентов, следят за состоянием здоровья пациентов. Является очень серьезной поддержкой наше подрастающее поколение врачей.
На данном этапе помогают студенты-волонтеры, но мы планируем еще привлечь и последние курсы студентов медицинских училищ.
Вы очень поможете, если вы будете пользоваться масочным режимом и проводить дезинфицирующие мероприятия
Татьяна Савчик:
Пережив первую волну, получив какой-то опыт, стали ли мы сильнее, более подготовленными? Вас лично чему научила эта первая волна?
Жанна Казаченок:
Первая волна, наверное, научила задумываться о том, как важна жизнь человека. К ней не нужно относиться так, как будто бы это процесс бесконечный. COVID-инфекция – это невидимый вирус (я его где-то называю «вальсирующий вирус»), который может привести к различным последствиям.
И именно поэтому я призываю – повторюсь и буду повторять – прошу жителей Минска соблюдать профилактические мероприятия: пользоваться средствами индивидуальной защиты, дезинфекцией, соблюдать определенную дистанцию при общении. Потому что очень важна вирусная нагрузка, то есть время контакта с пациентом, который страдает вирусной инфекцией.
Это все имеется в информационном пространстве, поэтому убедительная просьба: вы очень поможете нам всем, если вы будете пользоваться масочным режимом и проводить дезинфицирующие мероприятия.