Светлана Ермак: любая маска, какая бы она не была, задерживает аэрозоль, который выходит от каждого человека

Новости Беларуси. Масочный режим введен в Минске. Это еще одна мера для сдерживания распространения вируса гриппа и COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь маску обязательно надевать при посещении всех общественных объектов столицы.

Масочный режим в учебных заведениях обязан соблюдаться. Такое решение приняли еще на прошлой неделе. Речь пока не идет о школьниках, но учителя на рабочих местах должны носить маски.

Отметим, что аналогичные меры действуют и в других регионах Беларуси. Медики напоминают, что ношение маски в общественных местах может помочь защитить окружающих от заражения. Уверяют: средств защиты в аптеках хватит всем, главное не пренебрегать основными правилами и вовремя менять маски. В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы