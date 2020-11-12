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Светлана Ермак: любая маска, какая бы она не была, задерживает аэрозоль, который выходит от каждого человека

12 ноября 2020 13:42
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Новости Беларуси. Масочный режим введен в Минске. Это еще одна мера для сдерживания распространения вируса гриппа и COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь маску обязательно надевать при посещении всех общественных объектов столицы.

Светлана Ермак: любая маска, какая бы она не была, задерживает аэрозоль, который выходит от каждого человека-1

Масочный режим в учебных заведениях обязан соблюдаться. Такое решение приняли еще на прошлой неделе. Речь пока не идет о школьниках, но учителя на рабочих местах должны носить маски.

Светлана Ермак: любая маска, какая бы она не была, задерживает аэрозоль, который выходит от каждого человека-4

Отметим, что аналогичные меры действуют и в других регионах Беларуси. Медики напоминают, что ношение маски в общественных местах может помочь защитить окружающих от заражения. Уверяют: средств защиты в аптеках хватит всем, главное не пренебрегать основными правилами и вовремя менять маски.

В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы

Светлана Ермак: любая маска, какая бы она не была, задерживает аэрозоль, который выходит от каждого человека-7

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:
Любая маска, какая бы она не была, все равно задерживает аэрозоль, который выходит от каждого человека. Лучше, конечно, эти маски, понятно, менять каждые два часа, если вы находитесь где-то на рабочем месте, если же зашли в транспорт, вышли, опять же дотронулись до поверхности. Поэтому предлагаем придерживаться тех правил, как правильно пользоваться масками и их снимать, для того, чтобы не контаминировать кожу и слизистые поверхности.

# Коронавирус # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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