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«Молодечно» проиграло мозырской «Славии» в матче 17-го тура ЧБ по футболу

08 августа 2025 20:05
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На футбольных полях Беларуси стартовала игровая программа 17-го тура чемпионата страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В единственном поединке пятницы «Молодечно» принимало мозырскую «Славию». Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы – это во многом и предопределило ход противостояния. На 27-й минуте Андрей Соловей вывел гостей вперед, а в добавленное ко второму тайму время Николай Иванов поставил победную точку – 2:0, и подопечные Ивана Биончика увозят домой важные три балла.

9 августа состоятся еще три встречи этого тура. Заключительные игры пройдут 10 августа. Матч «Гомель» – «Неман» перенесен из-за участия гродненской дружины в квалификации Лиги конференций.

# Футбол Беларуси

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