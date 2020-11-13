Последние сельскохозяйственные ярмарки в Минске-2020. Самая крупная пройдёт у «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске завершится в выходные, 14-15 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самая крупная пройдет на площади у «Чижовка-Арены». Покупатели смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, кулинарные изделия, продукцию пчеловодства, а также непродовольственные товары: удобрения, саженцы, изделия мастеров народного творчества и даже книги. На большинство товаров цены будут снижены. Торговля традиционно развернется во всех районах.