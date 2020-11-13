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Последние сельскохозяйственные ярмарки в Минске-2020. Самая крупная пройдёт у «Чижовка-Арены»

13 ноября 2020 19:57
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске завершится в выходные, 14-15 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Последние сельскохозяйственные ярмарки в Минске-2020. Самая крупная пройдёт у «Чижовка-Арены»-1

Самая крупная пройдет на площади у «Чижовка-Арены». Покупатели смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, кулинарные изделия, продукцию пчеловодства, а также непродовольственные товары: удобрения, саженцы, изделия мастеров народного творчества и даже книги. На большинство товаров цены будут снижены.

Торговля традиционно развернется во всех районах.

Последние сельскохозяйственные ярмарки в Минске-2020. Самая крупная пройдёт у «Чижовка-Арены»-4

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня в Минске начали проходить с 12 сентября. Всего же в них приняли участие около 13 тысяч производителей.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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