Белорус Максим Андралойть стал лучшим в десятиборье на чемпионате России

На открытом чемпионате России по легкой атлетике подошла к завершению вечерняя программа второго соревновательного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель белорусской команды Максим Андралойть стал лучшим в десятиборье. Спортсмен в каждой из дисциплин демонстрировал высокие результаты и набрал в сумме 8080 очков. Опередить земляка так никто и не смог. Как итог – золото турнира в Казани.

Виталий Жук в этом же виде программы стал шестым. Бронзовую медаль в прыжках в длину выиграл наш Владислав Булахов. В лучшей попытке ему покорились 7 метров 62 сантиметра. Алексей Дудинский остановился в шаге от пьедестала. В беге на 3 тысячи метров с препятствиями у женщин Татьяна Шабанова показала третье время, у мужчин Дмитрий Иваненко стал четвертым.

Кроме того, по итогам дневной сессии в завтрашние финалы вышли Александра Хильманович и Екатерина Беланович в беге на 400 метров с барьерами, метатель копья Алексей Котковец и диска Евгений Богуцкий и Владислав Пучко.