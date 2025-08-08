Петровский: инициатива перезагрузки отношений Беларуси и США исходит из России

Петр Петровский, политолог:

На мой взгляд, инициатива перезагрузки отношений Беларуси и США во многом исходит не из Беларуси и даже не из США, а из России. Это моя личная точка зрения. Пусть в США задумаются, почему так. Потому что Россия сегодня хочет нормализовать отношения с Западом. Это видно. Взять Кирилла Дмитриева, переговорщик от Москвы, который много прожил на Западе, знает США как облупленных. В этой ситуации проводит очень глубинные переговоры. Может это нравится, может не нравится. Я всегда к американскому кейсу ставлюсь со скепсисом. Мы должны вспомнить и 1990-е годы, и 2000-е годы, и 2010-е годы. В конце концов, так называемый минский переговорный процесс по Донбассу. Помнишь, круглый стол.

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька всегда говорил: надо американцев подключать, потому что они истинные хозяева Украины.

Петр Петровский:

Смотри, в 1990-е годы, в 1998-м, в 1999-м, был так называемый круглый стол ОБСЕ. Между властью и оппозицией. Москва была одним из инициаторов. Потом вот эти на Донбассе переговоры и весь этот минский процесс, и прочее. Москва была в том числе инициатором. И я думаю, что этого в том числе Москва является инициатором. Я не буду здесь скрывать, что много идеологов конвергенции в России сохранилось... И, если откровенно мы тут говорим, с чего начиналась специальная военная операция? 2021 год, июнь, встреча Байдена и Путина. И потом письмо Путина Байдену о системе безопасности в Евразии, на что Запад отказом ответил.

Григорий Азаренок:

Он просто не ответил, он просто проигнорировал.

Петр Петровский:

Современные российские элиты – это постсоветские элиты, которые были построены на интеграции с Западом. То, что Запад им предложил нереализуемые условия, проблема оказалась Запада сейчас. Что он не знает, как в этой ситуации сделать. И Беларусь как страна-союзница России, причем, подчеркну, на западном направлении, где мы очень хорошо понимаем ментальность прибалтов, поляков. Через нас – Президент это подчеркивал – прошла Великая Отечественная война. Конечно, в этой ситуации мы выходим одним из переговорщиков этого большого евразийского пространства. И здесь я еще раз осознаю, насколько либо хитры, либо безграмотны западные журналисты.