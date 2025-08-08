Им сегодня нужнее это интервью, чем Беларуси – Лазуткин о большом разговоре Лукашенко с журналистом Time

Андрей Лазуткин, политолог:

Им сегодня нужнее это интервью, чем Беларуси. Потому что к нам уже приехал Келлог, например, спецпредставитель Трампа. В Россию приехал Уиткофф. Это еще выше, чем Келлог на две головы по уровню. А мальчик, который сюда приехал от Демпартии, он просто нас как бы вводит в некий контекст. Вот в США покажут, что, смотрите, мы воюем против диктатуры. Мы правильно поддерживали Украину против них, потому что там репрессивный режим, как он сказал сегодня. Ну и, конечно, они обосновывают вот это продолжение войны таким образом. Мы же показываем: смотрите, мы выступаем за мир. Если завтра будут переговоры Трампа и Путина, то мы никаким образом их не сорвем, в отличие от этого мальчика. То есть мы показали еще раз, что мы всегда были настроены на мир, и есть люди, которые реально этому миру мешают. Это конкретно руководство Украины и Демпартия США.