Прямой эфир

Им сегодня нужнее это интервью, чем Беларуси – Лазуткин о большом разговоре Лукашенко с журналистом Time

08 августа 2025 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Азаренок. Напрямую» на «Соловьев LIVE». В гостях политолог Андрей Лазуткин. 

Им сегодня нужнее это интервью, чем Беларуси – Лазуткин о большом разговоре Лукашенко с журналистом Time-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Им сегодня нужнее это интервью, чем Беларуси. Потому что к нам уже приехал Келлог, например, спецпредставитель Трампа. В Россию приехал Уиткофф. Это еще выше, чем Келлог на две головы по уровню. А мальчик, который сюда приехал от Демпартии, он просто нас как бы вводит в некий контекст. Вот в США покажут, что, смотрите, мы воюем против диктатуры. Мы правильно поддерживали Украину против них, потому что там репрессивный режим, как он сказал сегодня. Ну и, конечно, они обосновывают вот это продолжение войны таким образом. Мы же показываем: смотрите, мы выступаем за мир. Если завтра будут переговоры Трампа и Путина, то мы никаким образом их не сорвем, в отличие от этого мальчика. То есть мы показали еще раз, что мы всегда были настроены на мир, и есть люди, которые реально этому миру мешают. Это конкретно руководство Украины и Демпартия США.

# Григорий Азаренок # Андрей Лазуткин # Александр Лукашенко # Интервью Александра Лукашенко # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Керамину» – 75. Рассказываем о достижениях промышленного флагмана Беларуси
08 августа 2025 18:53

«Керамину» – 75. Рассказываем о достижениях промышленного флагмана Беларуси

В Минске появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса в 2025-м
08 августа 2025 18:39

В Минске появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса в 2025-м

В Жодино прошёл финал республиканского конкурса молодежных проектов «Дзявочы вянок міру»
08 августа 2025 17:57

В Жодино прошёл финал республиканского конкурса молодежных проектов «Дзявочы вянок міру»