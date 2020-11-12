Как изнутри выглядит красная зона Гродненской областной кардиологии?

Новости Беларуси. Все отделения Гродненского областного клинического кардиологического центра сейчас делятся на так называемые чистые и грязные зоны – они обозначены зелеными и красными наклейками на дверях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Ключеня, главная медсестра Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Через шлюз заходит в грязную зону. После того, как медработник там поработал, он в чистую зону тоже проходит через шлюз. Но он тут, в этом шлюзе, раздевается. И тут все оставляется для последующего обеззараживания под бактерицидным облучателем.

В красную зону нашей съемочной группе вход закрыт – там высокая концентрация коронавирусной инфекции. Просим медперсонал снять на телефон, его приходится завернуть герметично в пленку. И вот кадры из реанимации.

12 реанимационных коек, и на каждую свой аппарат искусственной вентиляции легких. В отделениях свободных мест нет, ведь в кардиоцентр привозят только тяжелых больных.