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Белорусские теннисисты вышли в полуфинал турнира в Астане

08 августа 2025 20:09
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Три белорусских теннисиста пробились в полуфинальную стадию турнира в Астане. Егор Герасимов одолел в непростом трехсетовом поединке представителя Турции Мерта Алкая со счетом 6:1, 6:7, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником земляка в матче за выход в финал будет еще один наш соотечественник Мартин Борисюк, который также в трех партиях оказался сильнее грузина Сабы Пурцеладзе. И это несмотря на то, что оппонент выше в рейтинге почти на восемь сотен позиций. А вот Эрик Арутюнян уверенно переиграл россиянина Максима Жукова. Белорус доминировал на корте и праздновал победу с результатом 6:1, 6:4. В полуфинале соперником нашего спортсмена будет еще один теннисист из России Петр Бирюков.

# Теннис

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