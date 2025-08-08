Петровский: Зеленский – не президент Украины, это нотариус Украины, который заверяет решения Трампа

Петр Петровский, политолог:

Украина потеряла суверенитет, вернее, народ Украины. В Конституции Украины написано, что источником власти является народ. А давайте теперь правду говорить, что источником власти в Украине в 90-е годы стали олигархи, а не народ. Народ стал статистом в межолигархической борьбе. Эта олигархическая борьба привела к тому, что институт государства фактически лег. Пытались они там между Россией и Западом на 2, 3, 15 стульях сидеть. В результате Запад свои щупальца в это олигархическое болото засунул. Создал собственные институты, и мы это недавно видели. Пытался Зеленский закрыть НАБУ, еще другие органы фактически внешнего управления, которые без суда и следствия могут арестовывать, прослушивать хоть самого Зеленского. В результате ему организовали там что-то напоминающее Майдан, и он лапки кверху, отступил, принял все как есть. Вот типичная демонстрация. Суверенитета в Украине нет со времен олигархов. Теперь этих олигархов постепенно Запад убирает, они не нужны. И вместо них вводится внешнее управление. То, что подписал Трамп с Зеленским о передаче недр, логистики, редкоземельных металлов, прочих-прочих моментов в собственность американцев, ну, что тут уже говорить. Все! Средства производства – их. Ресурсы – их. Государство фактически как администратор американских ресурсов, американских земель и американской логистики является по большому счету фикцией на этой территории. И как мы говорим здесь о суверенитете и независимости? Я очень скептически отношусь к этим всем мирам. Почему? Раз американцы – собственники Украины, они могли, если бы хотели, и Трамп мог бы, если бы хотел, во имя мира быстренько выломать руки Зеленскому, на завтра он бы все подписал бы и не пикнул.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет, так две фундаментальные вещи – поставка оружия и разведданных.

Петр Петровский:

А мы видим другие результаты. С Евросоюзом подписали, что Евросоюз для Украины будет закупать американское оружие. Это один момент. Второй момент – обеспечение всеми разведданными усилилось. И третий момент, самый главный. Трамп не давит на Зеленского. Трамп пытается давить на Россию, на Индию, на Китай. Это четко показывает, что Трамп сам торгуется. Не Зеленский будет встречаться с Путиным. Знаешь, для чего Зеленский нужен Трампу? Зеленский – это не президент Украины, это нотариус Украины, который заверяет решения Трампа. Все. Точка. Он не решает судьбу Украины. Поэтому иногда даже мне кажется, что критика Зеленского бесполезна.