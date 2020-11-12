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В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?

12 ноября 2020 14:54
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Новости Беларуси. В столице введен обязательный масочный режим. Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутках и автомобилях такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Штрафы для минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. За нарушение санитарных правил по административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Минчане положительно относятся к такому решению.

В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?-1

В закрытых помещениях – да. На улицах – до сих пор не вижу смысла в маске, воздух же вокруг. В трамвае каком-нибудь условном – да, в комнате – да, на улице – не вижу смысла.

В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?-4

На самом деле маска не защищает от распространения вируса и больше вредит организму, нежели от чего-то защищает.

В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?-7

Я носила маски в общественных местах: в магазинах, в метро, в транспорте.

В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?-10

Носить стоит, но я считаю, что это ненадёжное средство.

В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?-13

Специалисты утверждают, что ношение любой маски позволяет снизить риски заражения инфекцией. Но такие средства защиты лучше менять каждые два часа. Масочный режим будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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