В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?
Новости Беларуси. В столице введен обязательный масочный режим. Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутках и автомобилях такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Штрафы для минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. За нарушение санитарных правил по административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Минчане положительно относятся к такому решению.
В закрытых помещениях – да. На улицах – до сих пор не вижу смысла в маске, воздух же вокруг. В трамвае каком-нибудь условном – да, в комнате – да, на улице – не вижу смысла.
На самом деле маска не защищает от распространения вируса и больше вредит организму, нежели от чего-то защищает.
Я носила маски в общественных местах: в магазинах, в метро, в транспорте.
Носить стоит, но я считаю, что это ненадёжное средство.
Специалисты утверждают, что ношение любой маски позволяет снизить риски заражения инфекцией. Но такие средства защиты лучше менять каждые два часа. Масочный режим будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.