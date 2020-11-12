В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?

Новости Беларуси. В столице введен обязательный масочный режим. Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутках и автомобилях такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Штрафы для минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. За нарушение санитарных правил по административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Минчане положительно относятся к такому решению.